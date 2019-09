Ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : Permettre la transition vers l'économie formelle

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a réitéré, hier à Alger, la volonté des pouvoirs publics à se concerter avec les différents acteurs en vue de lancer une réflexion « approfondie » sur l’économie informelle et les mécanismes de passage vers l’économie formelle.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture d’un séminaire sur ‘‘le passage de l'économie informelle à l'économie officielle’’, Tidjani Haddam a assuré que les pouvoirs publics accordent un intérêt « particulier » à cette question et affirmé que l’économie informelle a un impact « négatif » sur le développement économique ainsi que sur les travailleurs qui ne bénéficient pas de la protection sociale et sanitaire.

Cette rencontre qui a vu la participation d’experts algériens et étrangers et des acteurs des différents secteurs concernés se veut, selon le ministre, un espace de « concertation » et «d'échange » d'informations, des statistiques et «d'approches » sur ce phénomène dans le but de « trouver » des mécanismes permettant de « réduire » son impact sur l’économie nationale. «J’appelle les participants à contribuer efficacement à prendre en charge et dans les meilleurs délais tous ceux qui activent dans l'économie parallèle », s’est-il adressé à l’assistance. Après avoir rappelé toutes les mutations économiques et sociales qu’a connues le pays au cours des dix dernières années et qui ont conduit à « l’émergence » de l’économie parallèle ainsi que de nouvelles activités et professions non incluses dans la législation, Haddam a évoqué les mesures «exceptionnelles » mentionnées dans la loi de finances complémentaire de 2015 visant à encourager les entreprises à rejoindre le secteur réglementé en déclarant leurs activités ainsi que leurs travailleurs à la Sécurité sociale afin de régler leur situation. A ce propos, il a fait savoir que cette loi prévoyait de nombreuses incitations et facilitations pour le paiement des cotisations dont la suppression des majorations et des pénalités et ce, dans le but d'élargir le champ de couverture sociale et de bénéficier des services fournis par la Sécurité sociale. Il a souligné dans ce contexte que cette loi prévoyait de nombreuses incitations et facilitations pour payer des cotisations exonérées des augmentations et des pénalités afin d'élargir le champ de la couverture sociale et de bénéficier des services fournis par la Sécurité sociale. Le ministre a souligné, à cet effet, la nécessité d'élargir le dialogue avec les partenaires sociaux et économiques et tous les acteurs sur le terrain afin de trouver des solutions « possibles » permettant de contenir l'économie parallèle et d’encadrer les nouveaux métiers et activités. Dans le même sillage, il a rappelé les deux accords conclus avec la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés et les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture afin de renforcer la coopération entre ces deux organes et d'élargir la couverture sociale des artisans, ainsi que de sensibiliser les agriculteurs et leurs familles à adhérer à la Sécurité sociale. Haddam a affirmé que les efforts de l'Algérie dans ce domaine répondent à ses engagements vis-à-vis des objectifs et des textes sur la base desquels l'OIT avait été fondée, ainsi que des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Pour revenir à cette rencontre, trois ateliers ont été organisés pour débattre des thématiques sur « le travail et les Objectifs de développement durable», « le secteur parallèle et les types d’activités disponibles dans le domaine de la concrétisation du développement durable» et «les mécanismes pour transformer l’économie informelle en une économie formelle».

Ce séminaire sera sanctionné par un nombre de recommandations qui serviront de « feuille de route » pour toutes les parties concernées et les acteurs du secteur du travail, afin de permettre la « démarcation » de l'économie informelle et la «transformer» en économie formelle.

Salima Ettouahria