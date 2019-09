Kemal Agsous, président de la Bourse Algérienne de Sous-traitance et de Partenariat : « Quelle stratégie pour l’industrie automobile »

Dans cet entretien, M. Agsous revient sur l’actualité concernant le secteur de l’industrie automobile, et en particulier la sous-traitance. Il soutient que l’Algérie dispose d’énormes moyens et de toutes les potentialités pour réaliser un développement industriel intégré, à condition de ne pas ouvrir le marché national à la concurrence extérieure.



El Moudjahid : Quel sera l’impact de l’autorisation d’importation des véhicules de moins de 3 ans sur l’industrie automobile ?

Kemal Agsous : L’impact sera forcément négatif sur le développement d’une industrie locale, d’autant que cette dernière devrait impulser une industrie de sous-traitance locale dans un délai de trois à cinq ans après son implantation. Le cahier des charges, pour l’investissement dans ce secteur, prévoit, en effet, une obligation aux entreprises de réaliser un taux d’intégration allant de 15% à 40% durant cette période. Condition première si l’on veut réaliser un développement industriel intégré, ne pas ouvrir le marché national à la concurrence extérieure sans au préalable en cerner toutes les conséquences sur le tissu industriel et l’emploi.



Comment voyez-vous l’avenir de la filière de la sous-traitance dans le segment de l’automobile ?

En effet, rien d’étonnant à cela, puisque l’industrie automobile est un secteur qui vient d’émerger en Algérie et qui plus est dans les conditions difficiles, voire peu propices à un développement intégré. À ce propos, les journées techniques sur la sous-traitance véhicules, organisées en mars 2018 par le ministère de l’Industrie et des Mines, et qui ont réuni, pour la première fois, les constructeurs, les équipementiers, les PME de sous-traitance activant dans le secteur et les investisseurs potentiels, ont relevé, entre autres mesures pour développer la filière, la nécessité de réaliser au moins trois conditions, à savoir la mise en œuvre des mesures incitatives au profit du secteur de la sous-traitance (article 110 de la loi de finances de 2017, par exemple), de préciser les modalités d’accompagnement et de soutien des sous-traitants par les donneurs d’ordres (équipementiers et constructeurs), lors des processus de l’homologation et de mise à niveau nécessaires dans ce type d’industrie, et la troisième condition, et non des moindres, la question des volumes de production qui conditionnent sa rentabilité et sa pérennité. Il s’agira donc, dans ce secteur, de réunir les conditions économiques pour accroître la demande nationale et s’ouvrir des débouchées à l’export. La levée de cette double contrainte sera seule en mesure de garantir un seuil de rentabilité suffisant pour asseoir des investissements dans l’activité de sous-traitance en direction de ce secteur. En conclusion, le tissu de sous-traitance automobile reste encore à développer et sera en fonction de la réalisation des conditions ci-dessus relevées.



Peut-on considérer que l’importation de véhicules de moins de 3 ans est le résultat de l’échec de la politique de l’industrie de montage des véhicules ?

Nous avons toujours avancé l’idée que les stratégies liées au développement industriel manquaient de consistance, notamment dans leurs applications sur le tissu de la sous-traitance industrielle. Donc, s’il y a révision des stratégies, il faudra que celle-ci prenne en compte l’ensemble des secteurs, y compris l’automobile qui est un secteur très complexe par les délais de maturité liées à ses particularités que sont : l’internationalisation de ses marchés, les complexités technologies mise en œuvre et leur rapide évolution (véhicule électrique, hybride, motorisation... ), et la rentabilité de ce secteur, étroitement liée à l’importance du volume.

Entretien réalisé par

Makhlouf Ait Ziane