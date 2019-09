Pétrole : L’accalmie ?

Les récentes attaques d’installations pétrolières en Arabie saoudite ont propulsé haut les cours du baril. Une montée globalement soutenue par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Le prix du pétrole est ainsi monté à des niveaux historiques, lundi. Des effets attendus, l’Arabie saoudite comptant parmi les trois premiers producteurs de pétrole au monde (un peu plus de 10 millions de barils par jour au sein de l’Opep, soit près de 10% de la production mondiale), avec la Russie et les États-Unis. Une position qui pèse sur le marché mondial. En conséquence, les dernières attaques ont sensiblement affecté les capacités de production du royaume, mais aussi les cours de l’or noir qui ont dépassé les 70 dollars. Cependant, cette «crise» n’aura pas eu d’incidences majeures, le marché, fébrile de nature, étant plutôt régi par des fondamentaux déterminants, notamment les réserves de sécurité, les excédents de production, la croissance économique mondiale et les flottements au niveau de la demande. Pour cause, le baril affichait hier 64,63 dollars, soit un prix d’équilibre tant pour les producteur que pour les consommateurs.

Ainsi, après l’accalmie, due essentiellement aux assurances du nouveau ministre saoudien de l’Énergie, Abdel Aziz ben Salmane, et celles de responsables saoudiens qui ont rassuré que la production du royaume serait pleinement rétablie d'ici fin septembre, l’attention est désormais orientée sur les négociations entre la Chine et les États-Unis, prévues début octobre. Une éventuelle entente entre les deux géants du commerce mondial constituerait un bon signe pour l’économie mondiale, et, en définitive, pour la demande de pétrole. Pour l’heure, les choses semblent se calmer, sauf éventuel revirement dans le contexte géopolitique dans la région mouvementée du Moyen-Orient. Selon certains experts, le baril de Brent devrait se stabiliser dans une fourchette de 60 à 65 dollars, des moyennes qui arrangent les principaux acteurs du marché pétrolier mondial. Toutefois, le climat de tension qui prévaut actuellement dans les rapports entre l’Iran et les États-Unis est à prendre en compte dans toutes prévisions concernant le devenir du marché pétrolier. Une donne qui influence toujours d’ailleurs les cours de l’or noir. En fait, les menaces de représailles brandies contre Téhéran par le Président américain maintiennent les cours de l’or noir à des niveaux élevés et risquent de peser plus sur le marché à l’avenir si elles venaient à se concrétiser. Autant de bouleversements dans le contexte géopolitique dans cette région, la plus instable dans la planète, et qui ont leur poids sur cette ressource très convoitée et qui demeure au centre des rivalités entre les grandes puissances.

D. Akila