Pétrole, Le Brent à plus de 64 dollars

Les prix du pétrole baissaient hier en cours d'échanges européens, lestés par un indice PMI décevant pour le secteur manufacturier en zone euro. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 64,04 dollars à Londres, en baisse de 0,37% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en novembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, s'échangeait à 57,80 dollars, 0,50% de moins que la semaine dernière. Les indices du PMI «ne sont pas particulièrement rassurants, surtout dans un contexte où la croissance mondiale et la demande en pétrole ralentissent», a expliqué Craig Erlam, analyste. Selon un indice provisoire publié lundi par le cabinet IHS Markit, la production manufacturière en zone euro a encore reculé en septembre à 45,6 points, après une baisse en août (47 points). Une valeur inférieure à 50 signale une contraction de l'activité, tandis qu'un indice supérieur à ce seuil traduit une expansion. L'activité privée de la zone euro s'établit à 50,4 points, son plus bas niveau en six ans, contre 51,9 en août, tandis que l'indice du secteur des services s'établit à 52 points, contre 53,3 points le mois dernier. Tous ces chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes. Pourtant, des doutes quant aux promesses de relance de la production saoudienne, «combinés aux risques géopolitiques soutenus dans la région», soutenaient les cours du pétrole avant la publication des PMI, selon les analystes.