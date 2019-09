Matinale du CARE : Le point sur la banque

Une rencontre-débat se tiendra, demain à l’hôtel Sofitel (Alger), sous le thème : «Développement et modernisation du secteur bancaire algérien : Pour une croissance économique dynamique et pérenne». Organisée par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE), cette matinale constituera, sans nul doute, une opportunité idoine pour, entre autres, analyser les caractéristiques intrinsèques du secteur bancaire, qui domine le secteur financier algérien, ainsi que celle des différents acteurs et leurs contributions à la croissance. La matinale soulignera le retard commercial et technologique qui appelle des évolutions urgentes en matière de réglementation, de création de nouveaux produits, ainsi qu’une amélioration qualitative de la ressource humaine. Dans un communiqué, dont une copie nous a été transmise, le CARE a souligné que «dans le contexte actuel de refondation du modèle économique et politique algériens, il est urgent de faire le point et de dresser le diagnostic du secteur financier, principal moteur d’une économie dynamique». L’organisation patronale a estimé qu’une évaluation du terrain permettrait d’esquisser des voies non pas de réforme, mais de restructuration. La même source a ajouté que «les dysfonctionnements sont à un tel niveau, qu’il ne s’agit plus de corriger ici et là, mais bien de redessiner, dans une large proportion, le cadre et les modes de fonctionnement du système financier et de son secteur bancaire». À ce propos, le Care a indiqué qu’avec seulement 6 banques publiques, 14 banques privées étrangères et 1.489 agences, le secteur bancaire algérien demeure à la traîne, comparativement à celui de ses plus proches voisins du Maghreb (6.388 agences au Maroc). «C’est dire le faisceau de difficultés dans lequel les banques algériennes sont prises. Et la faiblesse de l’intermédiation bancaire», a-t-il ajouté. S’agissant de la part prépondérante du secteur public dans le financement de l’investissement, le communiqué a précisé que celui-ci entraîne un déséquilibre important des bilans des banques publiques et une absence relative des banques privées dans ce segment de marché. Cette importante rencontre sera animée par Rachid Sekak, titulaire d’un MBA en finance de l’université de Californie (USA) et d’une licence es économie financière de l’université d’Alger, Youcef Ghoula, directeur général adjoint de BNPP-Algérie, agréée par la Banque centrale, et Mohamed Nazim Bessaïah, actuellement vice-président de la commission banque-ICC Algérie (en cours d’homologation) et Directeur du Réseau des Centres d’Affaires/ Corporate de Société Générale Algérie.

M. A. Z.