Exemption des produits de large consommation de la hausse de la TVA : Jusqu’à quand ?

Le ministre des Finances vient d’annoncer que les produits de large consommation sont directement subventionnés par le Trésor public, indiquant que «vous ne verrez pas leurs prix augmenter en raison de la hausse de la valeur de TVA, car ils ne sont pas inclus dans la hausse».

Loukal a également assuré les citoyens que les estimations du gouvernement n’affecteront pas son pouvoir d’achat, et rassure quant à la maîtrise de l’inflation, à travers une batterie de mesures qui seront dévoilées incessamment dans la loi de finances pour 2020. Sollicité par nos soins, Mourad Goumiri, universitaire et expert financier, souligne que la TVA est considérée comme un «impôt sur la consommation des ménages (impôt indirect), elle a donc un impact direct sur les ménages, et en particulier sur la frange la plus défavorisée de cette catégorie».

À ses yeux, les subventions multiples et variées sont inscrites au chapitre d'une «politique populiste dite d'achat de la paix sociale, et donc celle qui vise les produits de large consommation, comme les produits agroalimentaires et médicaments essentiellement (céréales, huiles, sucres, laits... ), ainsi que les utilités comme le transport public (à travers les carburants), l'électricité et le gaz». Cependant, analyse le Pr Goumiri, «il est clair que ces dispositions ne peuvent être appliquées éternellement du fait de la fonte de la rente pétrolière (autour de 50 à 60 US$ le baril)».

Les autres prix, quant à eux, enchaîne l’expert, «sont en train de flamber sur tous les autres marchés de biens et services, et les ménages vont devoir procéder à des restructurations de leur schéma de consommation, en évitant les produits à prix libres (viandes blanche et rouge, fromages, pâtisseries... ), et en se concentrant sur les produits subventionnés». Notons par ailleurs que le pouvoir d’achat est déjà mis à rude épreuve. Des mesures d’encadrement des importations ont été prises par le gouvernement visant la rationalisation des dépenses et la préservation des réserves de changes.

Ont-elles suffi ? Pas si sûr. Les chiffres et statistiques émanant d’organisation expliquent que, pour le gouvernement, ce n’est pas encore gagné.

L’Association des commerçants et artisans (ANCA) a relevé que durant ces derniers mois, près de 50.000 registres du commerce ont été supprimés par leurs propriétaires.

S’ajoutent plusieurs marchés de gros qui font face à un recul de 30 à 40% de leur activité commerciale. De son côté, le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, faisant part d’un sondage réalisé par son organisme sur 8.500 entreprises algériennes productrices, a indiqué que près de 81% d’entre elles ont constaté une récession de leurs transactions commerciales, au cours de ces derniers mois.

Fouad Irnatene