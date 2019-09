Tizi Ouzou : Arrestation et démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les forces de police de la 7e Sûreté urbaine de la haute ville de Tizi-Ouzou ont interpellé, au courant de la semaine passée, l’auteur présumé d’une tentative d’homicide avec préméditation dont a été victime un citoyen, a indiqué hier la cellule de communication de la SWTO dans un communiqué rendu public. «Suite à l’admission aux urgences du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou, d’une victime d’une violente agression à l’arme blanche, les forces de police de la 7e Sûreté urbaine de Tizi-Ouzou ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier les agresseurs, et arrêter l’auteur principal, un repris de justice», lit-on dans ce même communiqué, lequel ne précise pas les motifs, ni encore moins les circonstances de cette tentative d’homicide volontaire avec préméditation. Présenté au Parquet de la ville de Tizi-Ouzou, jeudi dernier, pour les chefs d’inculpation de «tentative d’homicide volontaire avec préméditation avec usage d’arme blanche» et « association de malfaiteurs», le principal mis en cause dans cette grave affaire a été mis en détention préventive, alors que ses deux complices sont activement recherchés. Par ailleurs, les mêmes forces de police ont procédé au courant de la même semaine à l’arrestation de deux présumés auteurs de vols de pieds- droits de l’intérieur dans un chantier de construction, sis au Lotissement Salhi à la périphérie de la ville des Genêts, a aussi fait savoir la même source, précisant que cette opération est intervenue suite à la plainte de la victime de ce vol. Les deux individus ont été interpellés à bord un véhicule chargé de 24 pieds-droits volés. L’enquête ouverte dans ce cadre a également permis d’identifier et arrêter deux autres complices. Présentés mercredi dernier au parquet de la même ville, pour les chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, vol qualifié avec usage d’un véhicule, trois individus ont été mis en détention préventive et le quatrième a été cité à comparaitre.



Bel. Adrar