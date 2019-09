Femmes handicapées : Quand l’ANGEM devient une bouée de sauvetage

Être en situation de handicap n’est pas une fatalité. Encore moins un frein pour aller de l’avant et s’affirmer dans la société active. Dans beaucoup de cas, faire partie de la tranche des besoins spécifiques est même source de motivation, de détermination et d’initiative.

La différence donne carrément des ailes pour s’envoler et créer de nouvelles opportunités de réussite. Le chemin est certes parsemé d’embûches, mais la ténacité est plus forte pour ne pas baisser les bras et se contenter du statut d’assistés ou de personnes non productives. En fait, les dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes mis en place dans les années 1990 dans le cadre de la résorption du chômage, avec des facilitations et avantages à la faveur de mesures adoptées, afin de permettre à ces instruments et mécanismes d’être compatibles avec le contexte économique et social, ont contribué à la lutte contre l’exclusion des femmes ayant un handicap, issues des villes et même des zones rurales et dont le rêve de lancer des projets est exaucé. Grace aux micro-crédits octroyés par l’Agence nationale de gestion du micro-crédit, des femmes au foyer, de tous les âges, sont sorties du cocon familial et s’affirment en créant des petites et moyennes entreprises. Certaines sont passées d’une première expérience pour tâtonner le terrain au monde de l’artisanat, plus particulièrement au monde du business et ses secrets. Cette option, à vrai dire, intéresse de plus en plus la gent féminine aux besoins spécifiques, soucieuse d’améliorer sa condition sociale, tout simplement, sortir de la précarité. Le dernier bilan des crédits attribués par l’ANGEM au 31 décembre 2018, fait état de 555.842 crédits destinés aux femmes dont près de 600 projets ont été accordés à cette catégorie de femmes. Il faut souligner que l’accompagnement et le suivi des projets montés, garantis par l’agence, permet d’augmenter les chances de réussite des micro-entreprises et augmenter leur durabilité dans un marché où la concurrence est très rude. La formule en question s’est distinguée par les facteurs de favorisation des zones urbaines et rurales, l’auto-emploi à domicile ainsi que les activités artisanales, génératrices de revenus, avec un esprit d’entreprenariat et d’implication dans le développement durable. Aujourd’hui, les femmes aux besoins spécifiques, grâce au dispositif Angem, sont arrivées à dépasser et sortir de leur handicap pour se positionner dans le milieu du travail à part entière, d’une part, à même de réussir le sursaut de l’autonomie financière de nombreuses femmes handicapées de couches vulnérables.

C’est dire qu’à cœur vaillant, rien d’impossible.

Samia D.