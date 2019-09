Djelfa : fresque murale en hommage à Cheikh Atallah

Un hommage appuyé a été rendu à Djelfa au défunt humoriste et comédien Ahmed Benbouzid, plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, à la veille du 3e anniversaire de sa mort (2 novembre 2016), à travers la réalisation d’une fresque murale à son effigie. Cette peinture murale reproduisant, de belle manière, les traits de cet artiste à l’humour décalé, encore fortement présent dans les mémoires de tous ses confrères et concitoyens, a été réalisée à l’initiative de la wilaya de Djelfa, par un artiste local, Ahmed Boukechrida, avec l’aide d’un groupe de jeunes amateurs de Street Art. Sur ce portrait, réalisé sur le mur (12 m de hauteur et 7 m de largeur) d’un immeuble du boulevard principal de la cité Si-L’houes, le passant peut nettement reconnaître le large sourire du défunt Ahmed Benbouzid, dont l’action en faveur du patrimoine culturel, local notamment, fut à l’origine de sa propulsion aux devants de la scène artistique et culturelle nationale. Le défunt est considéré, à ce jour, parmi les comédiens et humoristes les plus connus des jeunes générations, grâce à son humour corrosif et décalé, non exempt de messages bien ciblés, ayant fait de lui une véritable icône. Un fait à l’origine de cette initiative prise par un groupe de ses fans aidés par les autorités locales, en la personne du wali Toufik Dhif, qui ont décidé de rendre hommage à cette personnalité artistique et culturelle largement reconnue à l’échelle nationale, à travers la réalisation du portrait mural. Dans une déclaration à l’APS, Boukechrida a souligné l’inscription de cette œuvre au titre des activités du club culturel "Djazair Achabab", dont il est le président, en collaboration avec la fondation culturelle locale "Achtak". Le portait mural, peint avec l’aide des artistes Farouk Bentchiche et Abderrahmane et Slimane Kitmane, "figure parmi les plus grands réalisés en hommage à un artiste algérien", a assuré Boukechrida. La population de Djelfa n’a pas manqué d’exprimer sa "fierté" à l’égard de cette œuvre-hommage, tout en appelant à davantage d’initiatives susceptibles de sauvegarder la mémoire et l’œuvre de Atallah qui a "consacré sa vie à la promotion du patrimoine culturel local, dont il était l’un des plus fervents défenseurs", se souvient-on à Djelfa. L'humoriste et ancien député Ahmed Benbouzid, plus connu sous le pseudonyme de Cheikh Atallah, a disparu tragiquement, à l'âge de 46 ans, suite à un accident de la route, survenu le 2 novembre 2016 à Ghardaïa.