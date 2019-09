Grand angle : En quête d’un capital politique

Entre Téhéran et Washington c’est la course vers un maximum de soutien international. Les deux capitales tentent de profiter de la tenue de l’Assemblée générale de l’Onu pour faire avancer leurs pions sur un échiquier politique encore trop encombré. Les Etats-Unis qui accusent l’Iran d’être le principal instigateur de l’attaque de deux installations pétrolières en Arabie saoudite, tenteront de faire adhérer le plus de pays à leur coalition armée pour la «sécurisation » des eaux du Golfe, tandis que pour Téhéran il s’agit beaucoup plus de provoquer une levée de bouclier contre les dernières sanctions américaines. Un bras de fer diplomatique en perspective. Seul point commun entre les deux démarches c’est que cette fois-ci elles se placent sur le terrain diplomatique loin des tensions militaires dans les eaux bouillonnantes du Golfe. Pour le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo : «Le président (Donald) Trump et moi-même voulons donner à la diplomatie toutes les chances de réussir», a-t-il déclaré sur la chaîne ABC. «Je suis à New-York, je serai à l'ONU toute la semaine pour en parler», a ajouté le secrétaire d'Etat américain. «Nous espérons que les Nations unies adopteront une position de fermeté». Parallèlement, le président américain a déclaré qu'il n'avait «aucune intention» de rencontrer son homologue iranien Hassan Rohani à l'ONU, sans pour autant exclure cette éventualité plus tard. «Rien n'est jamais totalement exclu», a-t-il dit. L'Iran qui cherche à faire capoter la démarche américaine quant à une présence des forces étrangères dans la région compter exposer lors de cette AG de l’Onu un plan de coopération régionale, «endogène», sur la sécurité de ce bras de mer crucial pour l'approvisionnement mondial de pétrole. L’annonce par les autorités iraniennes hier de la libération d’un tanker battant pavillon britannique arraisonné en juillet dans le détroit d'Ormuz est un indicateur sérieux de la volonté de Téhéran de jouer la carte de la détente au moment où la région vit un «moment sensible et d'une importance historique». Le plan iranien qui risque de se heurter aux réticences de la Maison Blanche et de ses alliés aura tout de même l’avantage de faire méditer certains pays de la région qui ne veulent pas d’un embrasement…

