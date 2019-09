Entretien, Mechria Youcef, de la Ligue des oulémas, prêcheur et imam du Sahel : « Le règlement du conflit libyen aura un impact positif »

La ligue des oulémas, imams et prêcheurs des pays du Sahel (LOPIS) contribue depuis sa création à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique. Ses efforts ne sont pas vains même si, en parallèle, les groupes terroristes gagnent du terrain, notamment en Afrique de l’ouest. Dans cet entretien l’imam, Mechria Youcef, membre de la Ligue, revient sur la situation qui prévaut sur le continent.



Comment expliquez-vous la propagation du terrorisme en Afrique,notamment en Afrique de l’ouest, alors que des stratégies de lutte sont mises en œuvre tant au niveau de l’Union africaine (UA) que de l’Onu ?

«Sur la base de mon expérience personnelle, je peux dire que les groupes terroristes qui activent en Afrique notamment l’Aqmi, le Mujao, les Mourabitoune, Boko Haram exploitent l’état de pauvreté, et le manque d’infrastructures à même d’offrir une vie meilleure; pour recruter parmi les jeunes. Jai visité Tombouctou en 2008 et j’ai rencontré le grand Mufti de cette ville. À cette époque, j’avais déjà repéré quelques signes d’intégrisme et l’influence d’idéologie qui vient du Moyen-Orient suite à des cycles de formation en Arabie saoudite. Ce qui est certain, c’est que l’ingérence de quelques pays du Golfe, a causé du tort à la région subsaharienne et le Sahel.»



Comment lutter contre la présence de ces groupes alors que certains pays africains sont dans l’incapacité de répondre aux besoins de la population locale ?

« Si on parle du Mali, du Niger, le Tchad, le Burkina-Faso et jusqu’à la Guinée, force est de dire que ce sont des pays qui gouvernent uniquement au niveau de certaines villes. L’Etat est absent dans d’autres villes. C’est pourquoi, et à titre d’exemple, après la chute du régime de Kadhafi, les groupes terroristes ont pu contrôler le nord du Mali en moins de 48 heures. D’autres groupes, comme Boko Haram, ont pu imposer leur présence dans de vastes régions. Ce sont des Etats très fragiles. Ils n’arrivent pas à gérer ces régions. Avec les partenaires occidentaux comme la France, l’Italie, l’Allemagne et les Etats-Unis, des stratégies de lutte sont élaborées. Il existe aussi une grande coopération et coordination pour lutter contre ce fléau. L’important est de sauver le Sahel et les autres régions.»



Mais le terrorisme s’étend en Afrique de l’ouest. De nouveaux pays sont désormais touchés, à l’image de la Côte d’Ivoire.

«Effectivement toute la région de l’Afrique de l’ouest, jusqu’à la Guinée, l’Afrique du centre, le Tchad est touché. Nous avons un nouveau groupe qui est le Daech africain. Après la mort d’Aboubakr el Chikhaoui et le chef de Boko Haram, le nouveau chef a fait allégeance au Daech universel, ce qui a permis à Daech de s’implanter en Afrique. Comment lutter contre ce fléau ? L’Occident a crée le G5 avec un financement français et des pays du Golfe. Mais le tout sécuritaire ne suffit pas. Il faut un travail de proximité avec les leaders, chefs de tribus, imams sur le terrain. La réalisation de projets d’infrastructure permettra de limiter le danger que représentent ces groupes. »



La Ligue des oulémas parvient-elle à contre-carrer le projet d’expansion des groupes terroristes ?

« Oui. Si vous revenez à la date de fondation de la ligue en 2013, après la chute du nord du mali qui était tombé entre les mains de groupes terroristes Iyad Ghali et les autres. Nous avons «scanné» le terrain et nous avons vu qu’il y a de nouvelles références religieuses. Avant cela le référent religieux était el Malikia et el Soufia. Mais les gens ont délaissé la doctrine malikite et ont adopté la doctrine wahabite. Cela a facilité la radicalisation des jeunes et sont devenus plus extrémistes. La Ligue qui est présente dans 9 pays essaie de donner une nouvelle orientation et formation aux leaders. Nous faisons une sorte de «recyclage » des imams.»



Avez-vous une idée sur le nombre des jeunes radicalisés en Afrique ?

«J’ai un chiffre fourni par le président de la Commission de paix et sécurité de l’Union africaine, M. Smail Chergui, qui a annoncé que plus de 6.000 Africains ont rejoint Daech.»



Il y a aussi la menace que présente pour les pays du Sahel le retour de ces combattants.

«Oui c’est sûr. Le point focal de la région, c’est la Libye. L’anarchie et le chaos qui règnent dans ce pays favorisent la présence des groupes terroristes et les narcotrafiquants. C’est une coalition entre les groupes terroristes et criminels. C’est ce qui menace la zone et notamment la frontière algérienne. »



Le règlement de la crise libyenne pourrait-il contribuer à diminuer l’impact des groupes dans la région ?

«La continuité de ce conflit est une menace non seulement pour l’Algérie mais aussi pour l’ensemble du bassin méditerranéen. Le conflit alimente les réseaux de passeurs de migrants clandestins. Les partenaires occidentaux, français, italiens et espagnols doivent comprendre que la stabilité de la Libye ne manquera pas d’avoir un impact positif sur tout le bassin.»

Réalisé par : Nadia Kerraz