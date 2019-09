Judo : GP de Tachkent : Sortie précoce de Benamadi et Bouyacoub

Le judoka algérien Abderrahmane Benamadi a été éliminé dimanche du Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan), après sa défaite contre le Géorgien Lasha Bekauri, au deuxième tour des moins de 90 kg. Reversé dans la Poule "D", Benamadi a été exempté du premier tour et il avait fait son entrée en lice directement au deuxième, où il s'est fait battre finalement par le Géorgien qui a réussi à inscrire un Ippon après trois minutes et dix secondes de combat. L'Algérie a engagé deux autres judokas dans cette compétition, à savoir, Fethi Nourine chez les moins de 73 kg et Lyès Bouyacoub chez les moins de 100 kg. A l'instar de Benamadi, Nourine a été exempté du premier tour dans la Poule "C" de sa catégorie de poids. Il a donc fait son entrée en lice directement au deuxième, où il a difficilement dominé l'Ouzbek Obidkhon Nomonov. Ce combat a duré pas moins de neuf minutes et 37 secondes, au bout desquelles l'Algérien avait fini par inscrire un Ippon, arrachant au passage sa qualification au troisième tour, où il fût finalement éliminé par le Roumain Alexandru Raicu. Une défaite par Ippon survenue après quatre minutes et 55 secondes de combat. De son côté, le troisième et dernier judoka algérien engagé dans ce tournoi, Lyès Bouyacoub, a déclaré forfait sans même avoir pris part à la compétition. Il devait défier l'Américain L. A. Smith au premier tour de la Poule "C". Au total, 421 judokas (231 messieurs et 190 dames), représentant 70 pays, participent à cette compétition.