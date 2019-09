CSC : Les Sanafir montent au créneau

La saison démarre mal pour le CSC qui cumule les mauvais résultats aussi bien en championnat qu’en coupe arabe dont il vient d’être éliminé sans gloire par à Al- Muhareeq du Bahreïn, chose qui a provoqué la montée au créneau des Sanafir qui ont tenté au moins deux fois de s’expliquer avec le groupe. La reprise des entraînements du CSC, à Hamlaoui, au lendemain de son élimination en coupe Arabe ne s’est passée sans accroc. En effet, des dizaines de supporters se sont déplacés spécialement au stade pour s’expliquer avec le staff technique et les joueurs. Encore heureux qu’un dispositif sécuritaire a été mis en place, ce qui a évité une confrontation directe. Depuis samedi, le groupe a quitté le stade Chahid-Hamlaoui pour s’entraîner à la sortie de la ville de Constantine pour éviter tout contact avec les supporters. Cette décision ne fait pas baisser les tensions pour autant dans la mesure où les supporters ne veulent plus se taire devant cette situation qui va, selon leurs propres dires, en s’aggravant au fil des journées. En interne, le bras de fer entre le manager démissionnaire Adlane Boukhedana et l’entraîneur Denis Lavagne n’a fait que jeter plus de plomb sur un groupe déjà miné par le doute. La direction et une majeure partie des supporters veulent du changement à la tête de la barre technique du club, mais pour le moment, Lavagne fait dans la résistance et la direction du club préfère éviter de recourir à son licenciement sous peine de devoir lui payer une grosse indemnité de départ. Pourtant, les relations entre Boukhedana et Lavagne ont atteint un point où la cohabitation n’est plus possible. Ce qui n’empêche pas le Français de poursuivre pour l’heure son travail le plus normalement du monde. Au cours d’une réunion avec les cadres, Lavagne a dit qu’il était prêt à s’en aller si c’était lui le problème, mais l’on sent que derrière la démarche du technicien, il y a plus une envie de sensibiliser les joueurs plutôt que de jeter l’éponge. Qu’à cela ne tienne, la direction du CSC devrait vite trouver une solution à même de permettre à l’équipe de redresser la barre au plus vite.

Amar B.