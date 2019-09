Après sa réhabilitation : Remise en service de l’ex-CREPS d’Annaba

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Raouf Samir Bernaoui, a procédé, hier, à la remise en service du Centre de regroupement des sportifs d’élite (ex-CREPS), qui a connu une vaste opération de réhabilitation.

Implantée dans la commune montagneuse de Séraïdi, cette infrastructure sportive a subi une dégradation très avancée durant la tragédie nationale, du fait qu’elle fut un refuge pour les populations riveraines fuyant le terrorisme. Aujourd’hui, ce centre est disposé à accueillir les équipes nationales et les clubs des différentes disciplines sportives. Outre l’existence de terrains naturels synthétiques, d’une piste d’athlétisme et de deux salles omnisports, il compte également une piscine semi-olympique, 130 lits, des salles pédagogiques et de conférence, un amphithéâtre, un restaurant et une cafétéria. Baptisé au nom du moudjahid Ali Doudou, gardien de l’équipe historique du FLN, ce centre n’a rien à envier à ceux d’autres pays, a estimé le ministre qui a précisé qu’avec sa remise en service, notre pays compte désormais cinq infrastructures du genre pour la préparation des équipes et des clubs sportifs de l’élite. Il est souhaitable pour les équipes nationales et ces clubs de se préparer avant l’entame de l’intersaison dans les infrastructures sportives nationales, que d’aller à l’étranger et de dépenser des devises fortes. Il a, par ailleurs, insisté sur la mise en exploitation immédiate de ce centre, dont l’équipement a nécessité 17 milliards de centimes et a besoin encore de 3 milliards de centimes pour sa clôture définitive. Auparavant, le ministre a inspecté le chantier de réalisation d’une salle omnisports au chef-lieu de wilaya d’une capacité d’accueil de 3.000 places pour un coût global de plus de 82 milliards de centimes. Cette infrastructure, qui vient renforcer les capacités d’accueil du secteur, sera livrée en mai prochain, selon les explications fournies au ministre, qui a visité par la suite le centre des jeunes talents à la cité Didouche-Mourad, au chef-lieu de wilaya, avant d’inspecter le projet d’aménagement et de valorisation de la base nautique à la plage Belvédère et d’effectuer un crochet au club hippique à proximité de la plage Aïn Achir.

B. Guetmi