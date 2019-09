Dans la lucarne : Des verts pas mûrs ?

Les locaux au niveau de l’élite n’arrivent toujours pas à trouver leur envol. Ils sont, à chaque fois, stoppés par des équipes encore plus huppées. Pourtant, ce n’est pas les joueurs formés sur place, pétris de qualité, qui manquent. Mais des contre-temps peuvent peut être expliquer le fait qu’on n’arrive pas à trouver la voie «royale» tant recherchée par tous. Il est devenu lassant de se faire éliminer à chacune de nos sorties, et surtout à domicile. En dépit des changements opérés, on peine à trouver des solutions pour sortir de cette impasse que personne ne tolère. Des cris sont lancés pour inciter les responsables sportifs à sortir de leur «torpeur». Jusqu’ici, les solutions préconisées, çà et là, n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est vrai qu’on avait eu à choisir l’entraîneur local, avec Achiou, Boualem Charef, Aït Djoudi… Néanmoins, on ne peut pas dire que ce fut la grande réussite. C'est-à-dire que les éliminations au niveau des «petites catégories» étaient presque devenues une banalité. Les sportifs et autres observateurs ne sont pas tellement surpris par la situation des équipes nationales de jeunes du fait qu’il y a une absence réelle de politique sportive voulant vraiment insuffler un sang neuf et construire des bases solides. Cela exige beaucoup de moyens et surtout des préparations qui ne soient pas éphémères, mais qui durent un moment. L’équipe nationale des locaux, dans un stade Mustapha Tchaker presque vide, a été accrochée par une très bonne équipe marocaine entraînée par Amouta, un local. Ce n’est pas le cas de notre équipe natonale entraînée par Ludovic Batelli. À chaque fois qu’on ramène un Français, c’este sont les mêmes résultats. Avec Rebiolo, nos juniors (U20) ont été éliminés chez nous. C’est vrai que nos locaux ne sont pas encore éliminés, mais… Il leur reste une chance, lors du match retour, le 18 octobre prochain au Maroc, de se rebiffer. Il faut attendre et voir la réaction de notre sélection nationale. Il ne faut pas être trop hâtif et tirer sur tout ce qui bouge. Toujours est-il, on avait nourri de sérieux espoirs de voir les locaux imiter la sélection nationale «A» remportant brillamment la coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte. Il y avait de la grinta, de l’envie et une volonté inexpugnable. Malheureusement, on a rien vu de cela et on ne peut qu’en être désolé. Il faudra à l’avenir lui accorder plus d’importance, leur donner plus de moyens matériels et aussi faire des sorties et se mesurer à des sparring partners de qualité afin d’élever le niveau et se situer. On ne doit pas jouer juste pour répondre seulement à un rendez-vous donné. Une équipe se prépare avec des bases saines afin de donner très tôt des résultats probants. Sinon, on ne fait que nager dans le «jus » de ses chaussettes !

Hamid Gharbi