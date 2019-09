Coupe arabe (16es de finale), MCA - Dhofar : bien négocier la manche

Le MC Alger retrouve cette compétition dans sa nouvelle formule pour la deuxième saison de suite, après son élimination en quarts de finale lors de la précédente édition par les Soudanais d'El-Merrikh. Au stade 5-Juillet d'Alger, le MCA tentera donc aujourd’hui (20h30) de partir du bon pied face à une équipe omanaise de Dhofar inconnue au bataillon, mais qui vient de remporter la Supercoupe de son pays. Le «Doyen», qui mise beaucoup sur cette lucrative compétition pour aller le plus loin possible et renflouer ses caisses, espère s'imposer avec une marge sécurisante avant le match retour prévu le 30 septembre et qui précédera de quelques jours le «big» derby algérois face à l'USMA. «Cette Coupe arabe nous intéresse beaucoup, c'est un objectif. On n'a jamais remporté cette compétition qu'on a disputée à plusieurs reprises. C'est un motif supplémentaire pour se donner à fond sur le terrain et pourquoi pas aller en finale», a dit le directeur général sportif du MCA, Fouad Sakhri. L'entraîneur Bernard Casoni a mis l'accent durant les dernières séances d'entraînement sur le volet psychologique et le travail défensif, notamment après les lacunes relevées lors de la dernière victoire en championnat chez le MC Oran (3-2). La JSS et le MCA sont les deux derniers représentants algériens dans cette Coupe arabe après l'élimination du CS Constantine en 16es de finale par les Bahreïnis d'Al-Muharraq (3-1, 0-2).