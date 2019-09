Ligue 1 (5e journée) : JSK - CRB, choc au sommet

C’est sans nul doute l’affiche de cette 5e journée du championnat de Ligue 1, un classico au sommet entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad pour le bonheur des mordus du sport roi. Invaincus depuis le début de la saison, les deux teams, auteurs d’un recrutement ciblé durant le mercato estival, tenteront de rejoindre le Mouloudia d’Alger en tête du classement.

Devant leur public, les Canaris, visiblement déterminés, tenteront de vaincre le signe indien et venir à bout de leur bête noire. Une mission qui s’annonce plutôt compliquée face à une coriace formation du Chabab, surfant sur la vague du succès depuis plusieurs semaines déjà. «Jouer le CRB n’est pas une tache facile. C’est un adversaire qui est au même niveau que nous, en ce début de saison, même si nous avons disputé plus de matchs officiels jusque là. La JSK et le CRB ont eu le même parcours en championnat. Cela dit, nous voulons à tout prix remporter cette rencontre pour rester dans le peloton de tête et garder notre bonne dynamique», a déclaré le défenseur central de la JSK, Souyed, la veille de la rencontre. Coté CRB, on tient le même discours. «On ne va pas compter sur cette histoire de bête noire pour s’imposer à Tizi-Ouzou. Face à un adversaire aussi sérieux, qui réalise un bon début de saison, il va falloir sortir le grand jeu et se montrer solide pour espérer tirer son épingle du jeu. Ce sera un match difficile dans la mesure où les deux équipes, décidées à jouer les premiers rôles cette saison, veulent les trois points», a indiqué pour sa part, Gasmi, l’attaquant vedette du Chabab. Pour rappel, le technicien français, Velud, sera privé de son avant-centre, le

Kenyan, Juma. Coté CRB, on notera l’absence de Sayoud (suspendu) et probablement Bouchar. Par ailleurs, le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arreridj, qui surfe sur une vague de succès, sera hôte de la solide équipe, l’AS Ain M’lila, pour un derby de l’Est qui promet.

En cas de victoire, le CABBA, qui n’a pas encore gouté à la défaite, prendra provisoirement la tête du classement. «Malgré l’absence de certains éléments à l’image de Sebie, Khiat et Belemeiri, l’équipe doit faire de son mieux pour arracher la victoire et rester sur cette bonne lancée.

«Si on veut réaliser une bonne saison et atteindre les objectifs tracés, on ne doit pas faire de faux pas à domicile », a indiqué le coach français, Dumas. De son coté, Ait Djoudi affiche beaucoup d’optimisme. «Nous avons réalisé une bonne préparation en prévision de cette confrontation, face au CABBA. Nous avons effectué le travail qu’il faut, durant la semaine, pour réaliser un bon résultat. Je pense que c’est dans nos cordes de revenir avec au moins un point de Bordj Bou Arreridj», a-t-il révélé. À Sétif, le NC Magra, toujours invaincu, accueille le Chabab de Constantine, qui vit une situation délicate, pour un autre choc de l’Est. Une rencontre qui s’annonce électrique entre deux adversaires ne jurant que par la victoire.

«On est dans l’obligation de réaliser un bon résultat face au NCM, pour nous réconcilier avec les Sanafirs, très déçus par notre entame de saison.

La rencontre sera difficile. On le sait parfaitement. Cependant, je pense que nous avons les moyens de faire un bon match et remporter notre premier succès de la saison», a déclaré le défenseur du Chabab de Constantine. «On doit maintenir cette bonne dynamique et prolonger notre invincibilité. Face au CSC, qui reste un redoutable adversaire, nous devons rester vigilents jusqu’au bout et faire preuve d’efficacité offensive, pour parvenir à nos fins», a souligné le coach de Magra, Cherad. A suivre aussi, dans le bas du tableau, la rencontre PAC-ASO. La lanterne rouge reçoit, à Bologhine, la formation de Chlef, en position de premier relégable. Une rencontre qui promet, entre deux teams en quête tous deux d’une première victoire.

Le match USB-USMBA ne manque pas d’intérêt non plus. Intraitables à domicile, les poulains de l’entraîneur accueillent la modeste formation de l’USM Bel Abbes, dans le ventre mou du classement. Le club phare de la région des Zibans, disposant de l’avantage du terrain et du public, à la faveur du pronostic dans cette rencontre. Attention tout de même à la réaction d’El Khedra, qui compte beaucoup sur l’arrivée de Yaich à la tête de la barre technique pour se relancer.

Redha M.

Programme des rencontres de mardi :



- JSK – CRB (17h45)

- NCM – CSC (16h)

- PAC – ASO (17h)

- CABBA – ASAM (18h45)

- USB – USMBA (19h)