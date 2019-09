Algérie - Russie : Intensifier la coopération bilatérale

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a reçu hier l'ambassadeur de Russie, M. Igor Beliaev, une rencontre où l'intensification et la diversification de la coopération bilatérale ont été notamment abordées.

Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale et ses perspectives et se sont félicités de l'évolution positive et du renforcement de cette coopération durant ces dernières années.

Il a été convenu, à cette occasion, d'œuvrer pour la consolidation de cette coopération et sa diversification, à travers des projets de partenariat et d'investissement entre les opérateurs économiques des deux pays, ainsi que le développement des échanges, notamment dans le domaine agricole.