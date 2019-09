Commentaire : Transparence

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a annoncé, samedi à Alger, la décision «de renoncer définitivement au financement non conventionnel». «Ce sont-là les lourdes responsabilités que chacun de nous doit assumer pour la préservation des chances et droits des futures générations, qui ne doivent aucunement être hypothéquées», a-t-il soutenu. Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement «œuvre, dans ce cadre, à la préservation de la situation financière de l'État et de ses institution». Il est tout à fait clair que le pays se dirige vers une nouvelle étape de renforcement du système financier. D’autres stratégies de financement verront le jour à partir de l’année prochaine. Il s’agit de répondre à l’urgence qu’imposent les problèmes économiques du pays. Le gouvernement renvoie la balle dans le camp des acteurs économiques publics et privés qui devraient s’impliquer et respecter les engagements de développement. Ce renoncement au financement non conventionnel est dicté par les intérêts du pays, qui devraient primer toute autre considération. À vrai dire, la décision du recours au financement non conventionnel de l’économie n’engage que ceux qui l’on faite, encore moins les générations à venir. Si la bonne gouvernance économique était respectée, la crise ne nous aurait jamais conduit à la situation actuelle. En fait, il y a clairement une prise de conscience du gouvernement des enjeux sur le système financier. Ainsi, il préfère inciter les acteurs économiques, sans distinction public/privé, que de mettre en place des mesures conjoncturelles aux conséquences qui pourraient avoir un impact négatif sur le devenir économique et financier du pays. Reste maintenant à fixer un cap aux acteurs financiers, en mettant en place des stratégies aux contours clairs à même de consolider le système financier. De nouvelles mesures compatibles avec les potentialités dont dispose le pays, s’imposent. Les banques auront un rôle central à jouer, en prenant dès à présent les mesures nécessaires à garantir un alignement de la finance avec les objectifs de développement économique du pays. C’est aberrant de constater, aujourd’hui, que les sommes faramineuses produites jusqu’à présent n’ont point permis une positive évolution de l’économie. Et pour en finir avec les pratiques anciennes d’accès aux privilèges, le gouvernement sera tenu désormais de déployer plus d’efforts dans le cadre de la moralisation de la vie publique et surtout renforcer la transparence dans la gestion des dépenses. Lassés des affaires de corruption et de toutes les rumeurs qui circulent sur les détournements des deniers publics, la réaction des Algériens en dit long sur la suspicion qui règne quant à l’enrichissement du personnel politique et de certaines personnes. Aussi, le gouvernement devrait pousser l’exercice de transparence le plus loin possible, pour moraliser la vie publique et consacrer les principes de responsabilité, de transparence et de protection des deniers publics, même si certains milieux refusent encore de se prêter au jeu.

Farid Bouyahia