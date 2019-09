Etats-Unis : 500e brevet d’invention pour le chercheur algérien Belgacem Haba

Le docteur Belgacem Haba, chercheur algérien, a obtenu récemment son 500e brevet d'invention aux États-Unis d'Amérique dans le domaine des technologies intelligentes.

Le brevet a été obtenu auprès de «Xperi Corporation», une société basée en Californie et qui octroie des licences de technologies et de propriété intellectuelle. Avec plus de 1.000 brevets d'invention et d'applications d'invention, le Dr Haba est reconnu comme l'un des plus grands inventeurs au monde, grâce à ses contributions majeures à la communauté mondiale des technologies innovatrices. Les dernières inventions du scientifique ont porté sur le développement de semi-conducteurs 3D et les technologies d'intégration pour les appareils mobiles, l'informatique, les bases de données et les applications dans les domaines des sciences, des industries et de l'automobile. Il est à noter que Dr Haba a fait toutes ses études en Algérie jusqu'à l'obtention de son diplôme de graduation (licence en physique) à l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène.