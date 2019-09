Front El-Moustakbel : Contribution des militants à la surveillance des élections

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a annoncé officiellement, samedi soir depuis Tamanrasset, sa candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Lors d'un meeting populaire organisé à la maison de la culture de Tamanrasset, M. Belaid a affirmé que sa candidature à la prochaine présidentielle «n'est nullement motivée par un désir de pouvoir ou d'argent», ajoutant que cette décision émane de son parcours de militant en tant que citoyen appartenant à la génération de l'indépendance, et qui le qualifie, a-t-il dit, à «assumer la responsabilité d'édification du pays». Il a appelé, dans ce sens, les militants de sa formation politique à aller aux urnes et à contribuer à l'opération de surveillance de ces élections. Après avoir affirmé que l'Algérie traverse une situation qui est «le fruit d'agissements de personnes qui ont mal géré les biens et deniers publics, et qui nous laissent aujourd'hui un très lourd passif», il a exhorté tous les Algériens à faire preuve de patriotisme pour préserver l'avenir du pays. Le Front El Moustakbel «n'a de cesse mis en garde contre ces pratiques», a ajouté M. Belaid qui a estimé que le peuple algérien «a exprimé, à travers le Hirak, l'atteinte à sa dignité et sa volonté de la défendre». Rappelant que son parti «a été parmi les premières formations politiques à plaider pour le respect de la Constitution», il a apporté le soutien du Front El Moustakbel à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), en dépit de «réserves» formulées, par lui, à ce sujet. Par ailleurs, le président du Front El Moustakbel a mis l'accent sur l'importance du dialogue et sa nécessité pour parvenir à une solution, qui constitue, a-t-il dit, «la voie idoine pour arriver à des élections où le dernier mot revient aux urnes». Estimant que «l'absence de confiance sur la scène politique constitue aujourd'hui l'un des problèmes majeurs, que doit relever le discours politique engagé», il a soutenu que l'Etat Algérien «dispose d'un grand potentiel de jeunes dans lequel il faut investir pour lui redonner l'espoir». Après avoir prôné la poursuite de l'édification d'une Algérie basée sur de nouvelles approches économique et politique avec la participation de tous», il a affirmé que l'élection est la seule solution pour faire face aux grands défis économiques posés par des circonstances politiques. Pour M. Belaid, le futur nouveau président de la République doit ouvrir des chantiers socio-économiques pour la construction de solides institutions, saluant à cette occasion le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a accompagné le Hirak, depuis le début, et qui a su préserver la stabilité du pays, appelant le peuple à rester solidaire de l'institution militaire.