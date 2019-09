Sidi Bel-Abbès : Les associations s’impliquent

Des associations sont engagées pour expliquer que la réussite des futures échéances électorales est un prélude au dénouement de la crise tendant à la restauration de la stabilité. Des réunions informelles sont tenues pour mettre au point un programme d’action touchant les zones rurales et les régions les plus reculées de la wilaya dont les populations restent attachées à la paix, suite notamment aux épreuves douloureuses vécues par le passé.

«On ne va pas s’éterniser dans cette attente et maintenir une situation de léthargie ayant déjà eu des répercussions et des effets négatifs sur le plan socioéconomique. Il y a urgence à faire face à tous les défis», nous confie un jeune président d’une association, qui compte mobiliser les troupes dans les prochains jours autour de cette cause jugée d’intérêt national. Un avis partagé par la gent féminine qui a engagé la réflexion pour valoriser au mieux le dialogue et insister sur la justesse de la voie des urnes.

En effet, universitaires et cadres se sont réunis il y a un mois pour échanger les idées et s’accorder notamment sur une implication dans le processus des élections. Au préalable, des conditions sont posées pour le respect du choix du peuple, sachant que de grandes mesures ont été prises déjà pour la transparence de ces élections dont l’organisation est confiée à un nouveau mécanisme totalement indépendant.

A. B.