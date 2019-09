Partis et société civile : pour une participation massive

Si le changement radical du système constitue cette aspiration revendiquée par le peuple, à travers, notamment, la dynamique des manifestations pacifiques qui ne faiblit pas, la voie la plus sûre à même de consacrer cette aspiration légitime réside assurément dans une participation massive à la prochaine présidentielle.

Privilégier l’urne pour élire librement un nouveau président de la République est ce mécanisme universellement reconnu comme étant précurseur d’une démocratie respectant les règles de la citoyenneté, les libertés individuelles et collectives, en premier lieu.

Il est souhaitable en effet qu’il y ait une forte mobilisation des électeurs en prévision du prochain scrutin à la magistrature suprême, que d’aucuns qualifient de décisif pour l’avenir du pays. Il va sans dire que cette mobilisation ne peut naître du néant. Il appartient donc aux candidats d’élaborer des programmes attrayants, mais aussi bien adaptés aux exigences de la nouvelle ère souhaitée par les Algériens, acquis dans leur majorité à l’idée d’instauration d’un nouveau système de gouvernance basé sur le principe de transparence de la gestion et libéré des maux de la corruption et de népotisme qui ont, des années durant, fait le lit du régime déchu.

L’enjeu de la prochaine élection se rapporte à l’avenir de toute la nation. Le succès des différentes étapes afférentes à son organisation est l’affaire de tous. À partir de Batna, le président de la Coordination nationale de la société civile, Bessalah Abdelhafidh, a appelé, samedi, à une participation massive à la présidentielle. Un appel qui n’est pas sans rappeler le rôle que peuvent assurer toutes les organisations et les associations civiles dans la réussite du cet important rendez-vous électoral.

En d’autres termes, il est attendu de la société civile, dont l’implication dans la dynamique du dialogue ayant conduit notamment à la mise sur pied de l’instance de médiation présidée par Karim Younès, de sillonner le pays de long en large, dans le cadre d’une action de sensibilisation intense au sujet des l’importance du prochain scrutin et de ses principaux enjeux au double plan national et régional. Une importance déjà mise en relief par plusieurs partis.

Réaffirmant son adhésion en faveur de la tenue de la présidentielle dans les délais impartis, le RND a soutenu, samedi à Alger, que ce scrutin « permettra au pays de renouer avec sa normalité dans un environnement international instable». De son côté, le président du Parti de la victoire nationale (PVN), Mahfoud Adoul, a indiqué à Blida que la prochaine présidentielle est «l’unique solution à la crise politique vécue depuis des mois». Pour sa part, Abdelaziz Ghermoul, président du Mouvement des nationalistes libres (MNL), a affirmé à Jijel que la sortie de la crise politique «impose d’aller vers l'élection présidentielle qui constitue une partie de la solution», rappelant par ailleurs que plus de 20 postulants à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre ont procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures. Parmi eux, des chefs de parti, dont Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbal, et Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, ainsi que des indépendants et une seule postulante. La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la présidentielle de présenter cinquante mille (50.000) signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt, par le candidat lui-même, d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'Autorité nationale indépendante des élections, stipule cette nouvelle loi, exigeant la nationalité algérienne d'origine pour le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent.

Karim Aoudia