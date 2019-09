El-Irchad oua el-Islah : « Les jeunes doivent faire preuve de sagesse »

Le président de l'association «El-Irchad wa el-Islah», Nasreddine Hezzam, a appelé, samedi à Alger, à «faire prévaloir le dialogue responsable et inclusif» pour sortir de la crise politique actuelle que vit l'Algérie. Dans une déclaration à la presse en marge du 30e anniversaire de la création de l'association, M. Hezzam a appelé toutes les franges de la société, notamment les jeunes, «à faire preuve de sagesse, à faire prévaloir le dialogue et à prôner le bien, le rapprochement, l'acceptation de l'autre et l'unification des rangs dans le cadre de dénominateurs communs, à savoir : la consécration des principes de liberté, de justice et de défense de l'intérêt suprême du pays pour sortir de la crise politique actuelle». Il a affirmé, par ailleurs, que son association était présente «à toutes les occasions, en restant en contact avec les autres associations et tous les acteurs», soulignant sa participation au forum du dialogue, en juillet dernier, et au processus de dialogue initié, en juin dernier, par les acteurs de la société civile pour faire sortir le pays de la crise actuelle». Le président de l'association «El-Irchad wa el-Islah» a estimé nécessaire de poursuivre l'action initiée au sein de cette démarche pour préserver «la communauté de destin pour les enfants de ce pays, le vivre-ensemble et la fidélité au serment fait aux martyrs de la Révolution nationale qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale et pour une Algérie libre, grande, forte et fière de son patrimoine civilisationnel, de son appartenance, de sa culture, de ses gloires et ses oulémas». M. Hezzam a rappelé également les principes pour lesquels a été créée l'association en 1989, basés sur «le juste-milieu, la modération, la miséricorde, la bienfaisance, la paix, la cohabitation, le dialogue la réconciliation et la réforme», saluant toutes les démarches entreprises par des hommes vertueux qui ont créé cette association selon des méthodes éducatives et éthiques, à l'image des défunts Bouslimani et Mahfoud Nahnah».