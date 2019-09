Hadj et Omra : Vers la suppression de la taxe des 2.000 riyals

Le forum-expo des services d’hôtellerie et services de la Omra s’est ouvert hier, à l’hôtel El-Aurassi à Alger. Organisé par un conglomérat d’agences spécialisées dans cette activité, encadrées par le Groupe El Habachi en coordination avec l’ambassade d’Arabie saoudite, ce forum ambitionne de constituer à l’avenir, l’une des premières destinations des candidats à la Omra, mais aussi, pour l’ensemble des intervenants dans le secteur. «Avec ce forum-exposition, nous inaugurons la saison de la Omra 1441/2020» indique M. Ahmed Kouider Rabah, responsable de la communication, manager et représentant du groupe «MIR international», autre groupe renommé dans le domaine des services d’hôtellerie et de restauration et de transport, dans les Lieux Saints. En marge de cette rencontre, notre interlocuteur nous a donné une information qu’il considère comme «la nouveauté de cette édition». Il s’agit de «la suppression de la taxe des 2.000 Riyals (l’équivalant de 60.000 DA) par les autorités saoudiennes». Une taxe imposée auparavant aux candidats à la Omra qui «visitent les Lieux-Saints deux fois lors la même saison». M. Kouider Rabah a également souligné qu’«une étude est lancé actuellement, pour l’élargissement de l’éventail des endroits à visiter dans les Lieux Saints». En plus des sanctuaires où les hadjis effectuaient les rituels «les candidats à la Omra, notamment auront la chance de se rendre à d’autres espaces touristiques et religieux au niveau de Médine et de la Mecque (comme les musées) et autres lieux de détente, une fois le rituel terminé». Il explique que «ces derniers bénéficieront de ces nouveaux services sans être obligés de payer des frais supplémentaires». L’autre objectif selon M. Kouider Rabah est «de soumettre aux autorités saoudiennes un avant projet concernant l’introduction d’une nouvelle forme de visa appelée «visa de Omra-tourisme». Autrement dit, les Algériens peuvent désormais visiter ce pays, accomplir les rites religieux et «profiter d’une offre de tourisme en parallèle». Le manager affirme que parmi les améliorations enregistrées dans le secteur de tourisme religieux, «il faut mentionner que désormais et grâce aux différentes plateformes et portails numériques à la disposition des candidats à la Omra, ces derniers pourront entamer toutes les démarches via le net, sans être contraints de se déplacer aux agences, aux représentants officiels ou aux sous-traitants». «Ces démarches comprennent non seulement la réservation des rendez-vous pour l’obtention du visa, mais également, la réservation d’une chambre à l’hôtel, le paiement des frais de transport, de restauration, et autres services liés à l’hébergement et aux soins médicaux» nous informe M. Kouider Rabah. Ce dernier indique également que le directeur du marketing du groupe MIR, M. Sameh Jameâ a effectué avec son équipe un sondage d’opinion qui a touché un échantillon représentatif des Algériens dans les Lieux Saints et aussi en Algérie. «Le sondage se veut être une enquête de terrain sur «la mentalité algérienne» souligne M. Kouider Rabah. Autrement dit, «les habitudes culinaires, le tempérament des hadjis, leurs soucis, les besoins qu’ils expriment plus d’une fois à la Mecque, les difficultés qu’ils rencontrent, ainsi que les obstacles liées aux dysfonctionnements enregistrés. Cela, dans l’objectif d’améliorer les prestations» a-t-il précisé.

C’est dans ce sillage, et sur la base des résultats de ce sondage que le groupe Mira offre désormais à ces clients «des services typiquement algériens» alimentation inspirée de la cuisine algérienne au niveau des hôtels où nos hadjis et candidats à la Omra résident lors de l’accomplissement de leurs rites. «Les premières écho sont largement positifs, puisqu’on enregistre de plus en plus de demandes provenant de Hadjis d’autres nationalités, pour se nourrir de spécialités algériennes» se réjouit M. Kouider Rabah. L’autre aspect positif à souligner aussi, est qu’avec ce genre de dispositions, nos Hadjis et candidats à la Omra, n’auront plus besoin de ramener de la nourriture avec eux, ou des ustensiles. Ils auront tout à leur disposition sur site.

Cette manifestation a pour objectif de vulgariser les mesures prises en faveur des pèlerins et candidats à la Omra dans divers domaines, et surtout, débattre des meilleures solutions pouvant être adoptées, en matière d’organisation du Hadj et de la Omra. La présence d’entreprises et agences de tourismes provenant d’Arabie saoudite et spécialisées dans les domaines du transport, de l’hôtellerie et de la restauration permet aux intéressés d’avoir une idée sur l’évolution de l’offre, les prix, et les prestations dans le secteur l’hôtellerie qui se trouve, faut-il le souligner, associée à d’autres activités comme la restauration, le commerce et le transport. A titre de rappel, au mois de mars dernier, les autorités saoudiennes ont affirmé que «pas moins de 160.759 visas ont été délivrés par les services consulaires aux ressortissants algériens depuis le début de la saison de la Omra». Les ressortissants algériens occupent la sixième place parmi les nationalités ayant eu le plus de visas Omra.

Tahar Kaidi