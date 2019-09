Agriculture : Contribuer au rééquilibrage de la balance des paiements

Le secteur de l’Agriculture a permis, dans une certaine mesure, de rééquilibrer la balance des paiements. C’est ce qu’assure M. Cherif Omari, qui espère que les grosses précipitations auront un «grand» impact sur la prochaine récolte.

S’exprimant lors de l’ouverture, hier, au palais des expositions des Pins Maritimes (Alger), des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire de la Chambre nationale d’agriculture, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement rural a fait savoir que la filière céréale est «stratégique» pour les pouvoirs publics et il a révélé à cette occasion que 40% des terres arables, soit 3 millions d’hectares, sont utilisés pour la culture des céréales. «Ainsi, cette filière participe grandement à la sécurité alimentaire de notre pays», a-t-il soutenu avant de déclarer que l’année précédente a connu une production abondante en orge et en blé dur permettant, ainsi, d’atteindre l’autosuffisance de ces denrées. Quant à la production locale de la pomme, qui fut massivement importée par le passé connait à présent une augmentation «record ».

A propos de la farine de blé tendre, M. Omari a annoncé que l’Etat fait son «maximum» pour assurer une redistribution «équitable» des subventions de ce produit qui rentre dans la confection du pain. «En effet, il faut dire que l’Etat algérien qui est un Etat éminemment social comme consigné dans la déclaration du 1er Novembre 1954 s’engage à ce que les produits de première nécessité soit accessible», a-t-il affirmé non sans mettre en garde contre le gaspillage de cet aliment très prisé par les Algériens, révélant qu’une réflexion est entamée, au niveau du gouvernement, pour que ce type de subvention bénéficie, «au mieux», aux nécessiteux. Et d’enchaîner : «Les consommateurs doivent être vigilants et de consommer ce qui est bon pour la santé». Aussi, les problématiques du rendement et de la modernisation de l’organisation de production ont été abordées. «Il faut penser à la géographie de la production et mieux l’organiser. Il y a des territoires qui sont plus propices pour la production de certains produits», a-t-il affirmé non sans appeler les présents à se concentrer sur la numérisation, la modernisation et une «meilleure» organisation. Pour revenir à cette AG extraordinaire de la CNA, la rencontre qui a rassemblé les représentants des chambres des 48 wilayas, a eu pour but d’adopter un nouveau statut, fruit d’un travail «consultatif» sous forme d’ateliers. «C’est toujours très intéressant de venir à la rencontre des professionnelles du secteur pour échanger les vues et relever de nouveaux défis pour développer le secteur de l’agriculture au profit de l’économie nationale et des agriculteurs. Nous sommes aussi venus pour aborder un certain nombre de problématiques inhérentes au développement du secteur», a noté le ministre qui tient à signaler ses interlocuteurs que l’on est à la veille d’une nouvelle saison agricole.

«A cet effet, nous avons soumis plusieurs orientations afin de moderniser l’organisation de production et d’accompagner l’agriculteur pour assurer à notre pays la sécurité alimentaire», a-t-il ajouté.



« L’agriculture et la recherche scientifique doivent faire bon ménage »



Dans ce même sillage, M. Omari a insisté sur le fait qu’un des objectifs de cette rencontre était de «faire émerger» une vision «nouvelle» et «ambitieuse» et précisé que la Chambre nationale d’agriculture a, dans ce sens, un rôle «important» à jouer. «Il faut se doter de laboratoire et faire appel aux spécialistes. Il faut présenter des services modernes au profit des agriculteurs», a-t-il indiqué avant de souligner que le secteur de l’Agriculture doit travailler en «complémentarité» avec la recherche scientifique pour gagner en «efficience». «Notre pays compte pas moins de 14.000 chercheurs compétents qui se consacrent au développement de l’agriculture. Ce secteur très riche en ressources humaines doit, à présent, se tourner vers l’innovation», a estimé le ministre qui rassure au passage les professionnels de l’agriculture en leur promettant d’être toujours à leurs côtés.

A la fin de son intervention, le même responsable a révélé que son département planche sur un autre défi qui n’est autre la préparation d’une grande opération de reboisement. «Cette action citoyenne devrait avoir pour slogan un arbre pour chaque citoyen. On peut même imaginer un autre barrage vert pour lutter contre la désertification et les risques liés aux changements climatiques», a-t-il conclu.

Sami Kaidi