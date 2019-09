Après l’Accident mortel à Oued R’hiou : Un policier écroué

Le juge d’instruction près la Cour de Relizane a ordonné, hier, le placement en détention provisoire de l’agent de l’ordre à la sûreté de daïra de Oued Rhiou, le dénommé (S.A), à l’origine de l’accident mortel qui a coûté la vie à un mineur répondant aux initiales (S. M. A). «Le dénommé (S.A), agent de l’ordre à la sûreté de daïra de Oued Rhiou, à l’origine de l’accident mortel qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, répondant aux initiales (S.M.A), a été présenté devant le procureur près le tribunal de Oued Rhiou», a indiqué un communiqué du parquet près la Cour de Relizane, précisant que «cet agent a été présenté devant le juge d’instruction pour homicide involontaire et blessures involontaires sur le dénommé (B.A.), âgé de 24 ans». Ce méfait est passible de sanctions, selon les articles 288 et 442 du Code pénal, a indiqué la même source, précisant que le juge d’instruction a ordonné le placement de l’agent de l’ordre en détention préventive après son audition.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, avait ordonné, jeudi, l’envoi d’une commission d’enquête de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour «déterminer les tenants et les aboutissants» de l’incident survenu dans la commune de Oued Rhiou, appelant à la retenue et à la sagesse en attendant les résultats des enquêtes diligentées par les services de sécurité et les juridictions compétentes. L’enquête a dévoilé que le véhicule à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à un mineur âgé de 15 ans était une propriété privée de l’agent de police auteur de l’accident et ne relevait pas des services de la sûreté de Oued Rhiou, selon un communiqué du parquet de la Cour de Relizane. Suite à cet accident, une émeute avait éclaté, dans la nuit de mercredi à jeudi, devant le siège de la sûreté de daïra de la ville de Oued Rhiou, qui s’était soldée par la mort de deux jeunes, 14 blessés et la destruction d’équipements publics à proximité de la sûreté de daïra, notamment la devanture de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et le distributeur automatique de billets (DAB) du bureau d’Algérie Poste.



Solidarité avec les familles des victimes

Très affectée par le décès des jeunes Serrar, Abdelmoula et Djelikhe lors des émeutes qui ont secoué la localité de Oued R’hiou en fin de semaine, l’association la Radieuse s’est rendue en compagnie de l’ancien arbitre international Mohamed Hansal ainsi que des notables et sportifs de la wilaya de Relizane à Oued R’hiou, afin de présenter leurs condoléances aux familles des trois personnes décédées lors de ce drame. A cette occasion, l’association a remis des enveloppes financières aux familles éprouvées, en plus d’une Omra.

Avant de prendre congé de ces familles qui vivent, faut-il le souligner, dans des habitations précaires, le président de la Radieuse, Kada Chafi, a appelé à faire preuve de sagesse en évitant de tomber dans le jeu des manipulateurs qui ont pour but de créer un climat hostile dans cette paisible localité et à veiller à ce que les infrastructures publiques ne soient plus saccagées à l’avenir.