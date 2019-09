Mascara : Célébration de « la guerre des fermes »

Le 22 septembre, les moudjahidine de Tighennif et leurs compagnons de la Wilaya V tournent une page de la guerre de Libération nationale pour revivre l'évènement historique «la journée de la guerre des fermes», comme aiment l'appeler communément les moudjahidine. Ils fêtent son 63e anniversaire, car cela s'est passé le 22 septembre 1956. L'évènement est qualifié par d'autres membres de la famille révolutionnaire d'escalade des actions d'envergure de l'Armée de libération nationale ou d'une unification des actions similaires engagées par les forces de l'ALN pour la cause de l'indépendance de l'Algérie, visant à réduire la pression et à briser les barrières dressées par l'armée française sur les autres régions du pays. Un autre but, frapper l'ennemi dans le fond, réduire sa stratégie de guerre et son économie. La région Ouest du pays comptait quelque 300 fermes agricoles considérées comme étant un soutien matériel aux soldats et à l'administration français. Parmi ces fermes, 70 ont été ciblées pour un plan de sabotage et de destruction dans toutes les régions de la Wilaya V.

Les principaux objectifs étaient d'incendier les fermes des colons, détruire le matériel agricole, les ponts, les canalisations d'eau et les fils électriques et téléphoniques. Donc, et vu l'importance des fermes des colons dans la petite région de Tighennif à vocation agricole et aux terres fertiles, dans une offensive menée par le moudjahid Si Abd-El-Khalek,14 fermes agricoles sur l'axe Tighennif-Sidi Kada, berceau de l'Emir Abd El-Kader, ont été touchées. Ceux qui ont vécu l'évènement racontent que la veille du 20 septembre 1956, un groupe de combattants a pris l'initiative au Douar Trara, à un kilomètre de Tighennif. Ensuite, on prépara minutieusement le plan de l'offensive au douar Drawiche, auquel participèrent quelque 200 citoyens, une manière de remettre la révolution entre les mains du peuple.

C'est ainsi que cette année on a enregistré un recrutement massif au sein de l'Armée de libération nationale dans la région. Après distribution de l'essence et des allumettes, on se partage en trois sections, dirigées respectivement par Si Belghazel, Si Medjdoub et Si Lazreg, lesquelles seront divisées en petits groupes sous les ordres de deux ou trois djounoud. Un seul mot d'ordre, incendier les fermes des colons, le 22 septembre 1956 à 00 heure, date arrêtée pour perpétuer la mémoire du 1er Novembre 1954. Bilan de l'offensive : 14 fermes situées aux douars Ouled Beldjillali, Ouled Sidi Senouci, El Alalma, Sidi Safi, Mekadiche, Ouled Alla, Karaouet, Drawiche et Trara, ont brûlé, quatre Français et deux harkis tués. On n'a enregistré dans les rangs des révolutionnaires qu'un blessé léger. Le lieu de rendez-vous après l'exécution est Sidi Brahim. Ce fut le coup fatal pour la France qui n'a trouvé d'autres moyens de représailles que des arrestations de citoyens de Tighennif.

A. Ghomchi