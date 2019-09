Sétif : 62.742 étudiants affiliés à la CNAS

«La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire». C'est sous ce thème qu'a débuté, hier à Sétif, la campagne d'information organisée par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Sétif au profit des étudiants des universités Ferhat-Abbes et Mohamed-Lamine-Debaghine ainsi que de l'Ecole supérieure Messaoud-Zeghar d'El Eulma.

Cette initiative, qui se tient au niveau des pôles universitaires jusqu'au 26 de ce mois, est marquée notamment par la mise en place d'espaces d'information en vue de permettre aux étudiants de recevoir les informations nécessaires sur leur affiliation à la sécurité sociale, étayées par des communications de cadres de la CNAS, en dehors du fait qu'elle constituera l’occasion pour les étudiants ayant déposé des demandes de cartes Chifa de se rapprocher des structures de la CNAS à l'effet de les retirer.

«La CNAS de Sétif vise, à travers l'organisation d'une telle manifestation, à informer les étudiants sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, notamment les procédures prévues par la réglementation, à l'effet de leur permettre d'avoir la qualité d'assuré social après leur immatriculation et bénéficier des prestations en nature en matière d'assurances sociales et celles relatives aux accidents de travail», devait nous indiquer Katia Guessoum, responsable de la communication, présente à l'ouverture de cette campagne à l'université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2. Une rencontre d'autant plus importante quand on sait les efforts déployés dans cette wilaya où pas moins de 62.742 étudiants sont affiliés à l'agence CNAS, y compris les 7.839 étudiants qui l’ont effectuée pour cette rentrée 2019-2020. Par ailleurs, pas moins de 2.786 cartes Chifa ont été remises à cette catégorie d'assurés depuis le début de l'année dans cette wilaya.

F. Zoghbi