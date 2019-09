ANSEJ: Promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat auprès des étudiants

À l'occasion de la rentrée universitaire 2019-2020, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes organise, tout au long de la semaine, des journées portes ouvertes à travers les établissements universitaires du pays.

L’objectif de cette louable action, organisée avec la précieuse collaboration de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), est d'informer, sensibiliser mais aussi d’inciter les universitaires porteurs de projets à adhérer au dispositif et à mettre sur pied leurs différents projets. Les étudiants pourront également s'informer davantage sur cette possibilité et promouvoir leur esprit d'entreprendre et d'innovation pour faire germer leurs idées de projets. Une fois la décision prise, ces derniers pourront bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire jusqu'à la concrétisation de leurs rêves. Il convient de rappeler que notre pays compte des dizaines de pôles universitaires, un riche potentiel qui mérite d'être mobilisé en vue de contribuer, pleinement, au développement économique et social du pays, comme souligné d'ailleurs par l'ANSEJ sur son site électronique. Aussi et tout en relevant que la voie qui s'impose de plus en plus, dans cette perspective, s'avère être la création d'entreprise, il est mis en relief que le dispositif de l'ANSEJ se positionne comme «le mécanisme idoine à même d'assurer l'articulation entre le monde du savoir et de la connaissance et le monde de l'économie et de la création de richesse».

C'est ainsi que des maisons de l'entrepreneuriat ont été mises en place pour inculquer les valeurs entrepreneuriales et aider les jeunes, de façon à ce qu'ils puissent concrétiser leurs idées et faire émerger des projets à forte valeur ajoutée. Il faut savoir, ici, que le mot «maison» a été volontairement choisi, puisque ce dernier se démarque de ceux de centre ou d'institut qui renvoient, quant à eux, beaucoup plus à des structures académiques, d'enseignement traditionnel. «Le mot maison évoque une structure conviviale, où l'ambiance est agréable et propice à l'échange d'idées et au développement de l'esprit d'initiative», explique-t-on, faisant remarquer dans ce contexte que les missions essentielles assignées à ces structures consistent en la diffusion de la culture entrepreneuriale par la sensibilisation, la formation des étudiants à l'entrepreneuriat et le préaccompagnement des étudiants porteurs de projets. S'agissant des activités de la maison de l'entrepreneuriat, celles-ci s'appuient en fait sur un plan d'action annuel qui se décline généralement en journées d'information et de sensibilisation, à caractère général, séminaires et autres rencontres sur l'entrepreneuriat et universités d'été, cursus sur la création d'entreprise, avec la participation des partenaires de l'ANSEJ. Il est question, d'autre part, d'organiser des tables rondes thématiques, des concours du meilleur business plan, des concours de la meilleure idée ainsi que des sessions de formation sur la démarche entrepreneuriale, la méthode TRIE-CREE du BIT et le Business Model Generation (BMG). Cette initiative d'organiser, en cette rentrée universitaire, des journées portes ouvertes, figure parmi les activités annuelles des maisons de l'entrepreneuriat.

Soraya Guemmouri