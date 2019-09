Hydrocarbures : Plaidoyer pour le retour à la loi de 1986

L’expert international dans le domaine pétrolier, Mourad Preure, a plaidé, hier, pour un retour à la loi 86 / 14 relative aux hydrocarbures. Convié à s’exprimer sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne, M. Preure a appelé pour le retour à cette loi, avec des mécanismes «d’écrémages des superprofits» et de prise en compte des petits gisements.

L’invité de la rédaction insiste sur le partage de la production et affirme que «le contrat de partage-production garantit la souveraineté de l’Etat sur ses ressources».

«Dans le domaine du pétrole le partenariat est essentiel», a expliqué l’hôte de la Chaîne 3, soulignant le fait que Sonatrach ne peut pas investir toute seule dans l’amont algérien et doit partager avec d’autres partenaires les risques géologique, financier et commercial.

Selon l’expert international dans le domaine pétrolier, les responsables font leur travail et s’attellent à répondre à la demande nationale car «nous avons une boulimie énergétique» et il y a nécessité d’assurer des exportations pour soutenir l’économie nationale. «Je pense que ce qu’ils font, est tout à fait positif», a-t-il estimé.

M. Preure a annoncé, par ailleurs, le lancement des études en vue de redynamiser le gisement de Hassi R’mel qui a été «mal exploité» pendant plusieurs années. Ce dernier devrait donc renouer avec sa «productivité». «Il en sera de même pour le gisement de Hassi Messaoud qui possède un énorme potentiel» a-t-il estimé.

II fera savoir, à ce propos, que l’Algérie possède 12 milliards de barils de réserve, précisant que le gisement de Hassi Messaoud lorsqu’il a été découvert contenait 50 milliards de barils de réserve en place. «Nous avons soutiré 15% des réserves avec un taux de récupération de 26 à 27%», a indiqué l’expert, ajoutant que «si l’on augmente le taux de récupération de ce gisement, en on a encore pour plusieurs décennies de pétrole».

Selon M. Preure, l’avenir pétrolier de l’Algérie est dans l’augmentation des taux de récupération des gisements, tout en soulignant, la sous-exploitation du domaine minier, d’où l’importance de «reconsidérer complètement notre doctrine en la matière», a-t-il insisté. Et d’ajouter que la puissance pétrolière de l’Algérie ne doit pas résider dans la production mais dans la puissance de Sonatrach, comme un grand groupe international et continental. «Il faut que la réputation et les capacités de cette compagnie soient renforcées de manière qu’elle puisse tisser des partenariats dans le domaine stratégique avec des leaders qui devront partager avec elle les risques», a expliqué M. Preure.



Selon l’expert, la situation actuelle est «anormale», étant donné que 15 ans durant, l’investissement dans ce domaine a connu un impressionnant ralentissement avec en même temps, un déficit enregistré en matière d’exploration et de production. «Hassi R’mel a été extrêmement sollicité pour soutenir les exportations et on a réduit la réinjection sur Hassi Messaoud pour diriger le gaz à l’exportation», a poursuivi l’invité de la Chaîne 3 avant de soupirer en lançant : «Cela fait mal. On a brouillé l’image de l’Algérie parce que la loi des hydrocarbures a été révisée à plusieurs reprises».

En effet, «de 2005 à 2006, on a touché à législation pétrolière deux fois et en 2013 on a compliqué davantage cette situation», a indiqué M. Preure, poursuivant que «l’Algérie à trop changé de législation, ce qui a provoqué une désaffection pour l’amont algérien».

Selon lui, «la baisse de la production en est la conséquence et les responsables de Sonatrach font actuellement le maximum pour rétablir cette situation».

L’expert rappelle, par ailleurs, la stratégie de l’Algérie dans ce domaine, et dira que «pendant la décennie noire quant on faisait du ‘‘lobbying’’ pour notre pays, notre argument c’était le fait que nous avions un domaine minier prospectif et une législation stable, de même que les infrastructures pétrolières et de transports étaient sécurisées». Aussi, comme il le rappellera, «il n’y a jamais eu de rupture d’approvisionnement, jamais», a-t-il insisté. Selon lui, ces arguments ont poussé les compagnies pétrolières à investir en Algérie malgré le risque terroriste, ajoutant que «nos gisements sont à des milliers de kilomètres des côtes, donc très loin et les investisseurs sont venus parce qu’ils étaient rassurés». Néanmoins, les choses ont grandement changé depuis, «dès lors qu’on a commencé à toucher à la législation, nous avons reculé alors que nous étions à l’avant-garde du combat des pays producteurs», a également souligné Mourad Preure, précisant que la loi de 2005 a permis le retour à la pratique des concessions et on a «compliqué les choses», en 2006 et en 2013 les appels d’offres étaient un véritable échec», a-t-il noté. Toujours selon l’expert, «l’Algérie possède un domaine minier de qualité. Celui-ci doit être exploité avec des leaders du domaine».

Kamélia Hadjib