Journées médico-chirurgicales : Rembourser tous les médicaments

Des professeurs et des spécialistes ont animé, hier à la faculté de médecine de Ben Aknoun, les 4es journées médico-chirurgicales de l’établissement hospitalier spécialisé Salim-Zemirli et évoqué à cette occasion plusieurs thèmes, dont les thromboses, le blessé médullaire et les angiocholites.

Selon les intervenants, le choix de ces thèmes est motivé par le progrès sans cesse croissant que connaît la médecine en rapport avec l’évolution des techniques de diagnostic et thérapeutiques, devenant une médecine de plus en plus interventionnelle sur des patients de plus en plus fragiles.

A cet effet, les participants à cette rencontre ont mis en exergue la «grande diversité» du combat sur le terrain en vue de prendre en charge la maladie au quotidien et insisté sur la nécessité de suivre les nouveautés de la médecine et la technologie pour le bien-être du citoyen, car, aux yeux des spécialistes, on ne peut pas rester dans le traitement par l’aspirine. «Il faut véhiculer l’évolution des médicaments», recommandent-ils.

Dans ce cadre, la modératrice de cette table ronde a appelé à une «bonne» prise en charge thérapeutique et à «conjuguer» les efforts des spécialistes au profit du patient, en affirmant qu’il faut travailler en «collaboration» et à rembourser tous les médicaments. Les participants ont débattu sur les risques des thromboses, le blessé médullaire, les angiocholites et expliqué que l'angiocholite est une inflammation des voies biliaires, son évolution est rapide et peut avoir des conséquences fatales. Ces maladies sont de plus en plus importantes en Algérie et constituent l'une des principales causes de mortalité dans le monde.

Les praticiens plaident pour une prise en charge précoce de cette pathologie, notamment chez les personnes souffrant d'un cancer et indiquent que la thrombose est la seconde cause de décès chez les cancéreux, bien que les traitements soient de plus en plus performants. «Il y a lieu de se préoccuper de cette pathologie thromboembolique veineuse qui survient au cours d'un cancer, dont la fréquence est en augmentation de façon importante par les traitements de chimiothérapie et la chirurgie». Après avoir indiqué que le traumatisme médullaire est considéré comme une lésion de la moelle épinière causée par un traumatisme contondant ou pénétrant, les participants ont expliqué que les traumatismes médullaires sont généralement le résultat d’un accident ou d’un acte de violence, comme dans le cas d’une blessure par balle. Ils peuvent également être causés par des complications chirurgicales ou par une maladie : la poliomyélite, le spina-bifida ou l’ataxie de Friedreich.

Hichem Hamza