Sider El-Hadjar : Des mesures salutaires

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar ne parvient pas, jusqu’à présent, à atteindre ses objectifs de production en dépit de l’injection de plus d’un milliard de dollars ayant permis la réhabilitation et la modernisation du haut fourneau numéro deux, véritable poumon de cette gigantesque usine s’étalant sur plus de 800 hectares. C’est pour cela que le pouvoir, toujours soucieux de rentabiliser et de valoriser l’outil national de production, vient de prendre des mesures en vue de prendre en charge les problèmes auxquels Sider El Hadjar continue d’être confronté, ce qui est à l’origine des arrêts des installations industrielles.

Ces mesures ont été accueillies favorablement aussi bien par les travailleurs que la direction et les cadres de l’usine. Halim Djedaidi, syndicaliste et contremaître chargé de la maintenance et Mohamed Lakhdar Garoui, contremaître dans la zone préparation de matières premières ainsi que d’autres collègues trouvent que ces mesures sont porteuses d’espoir pour l’avenir de l’entreprise car elles sont appliquées sur le terrain.

La promotion du produit de l’usine d’El Hadjar passe par l’obligation pour toutes les entreprises en charge de la réalisation des projets publics d'approvisionner leurs chantiers en fer à partir du complexe d'El Hadjar. Ceci a réjoui les travailleurs que nous avons interrogés à propos des mesures prises par le récent Conseil interministériel. «Avec ces mesures, nos craintes quant à la fermeture de l’usine vont certainement se dissiper», ont-ils tenu à souligner. Pour le président-directeur général, M. Chems Eddine Matallah, l’amélioration de l’approvisionnement de Sider Hadjar en minerai de fer à partir des gisements d’Ouenza et de Boukhadra va permettre de sécuriser et de rentabiliser le haut fourneau. S’agissant de l’écoulement du fer sur le marché national, il a fait état d’un recul de la vente de ce produit depuis le mois de mars dernier d’où l’importance des mesures du gouvernement.

Sider El Hadjar dispose d’un stock de l’ordre de 90.000 tonnes de produits finis estimés à 6,2 milliards de dinars, a-t-il indiqué. Ceci a influé sur la trésorerie de l’entreprise, a fait remarquer ce responsable qui prévoit d’obtenir 14 milliards de dinars auprès de la BEA pour faire fonctionner l’usine.

B. Guetmi