Energies renouvelables : croissance de 12%

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’attend à une croissance vigoureuse des énergies renouvelables pour le compte de l’année 2019. Ces dernières devraient voir leur puissance croître de 12%, un niveau qui n’a plus été atteint depuis 2015 et qui sera principalement porté par le solaire et l’éolien. La construction de nouvelles centrales qui avait stagné en 2018 par rapport à 2017 avec 180 GW de nouvelles centrales augmentera cette année. En effet, les experts s’attendent à 200 GW de nouvelles capacités pour le compte de 2019.» Ces technologies sont le pilier des efforts menés dans le monde pour contrer le changement climatique, réduire la pollution atmosphérique et fournir à tous un accès à l’énergie», a affirmé le directeur de l’AIE, Fatih Birol. «La différence marquée entre la tendance de cette année et celle de l’année dernière démontre la capacité cruciale des politiques gouvernementales à modifier la trajectoire que nous suivons», a-t-il poursuivi. La stagnation de l’année écoulée avait été engendrée par une modification des politiques chinoises en termes de promotion des énergies renouvelables.