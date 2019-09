Renouvellement prochain des contrats gaziers à long terme de Sonatrach : Faire face au défi technologique

Sonatrach, en dépit de certains nuages qui encombrent le ciel énergétique national, compte toujours évoluer dans la cour des grands. Le renouvellement prochain de ses contrats gaziers à long terme avec certains pays est un des indicateurs traduisant cette volonté.

A-t-elle les moyens de sa politique ? Ce renouvellement ne risque-t-il pas de buter sur des difficultés liées, entre autres, au mode de tarification appliqué ? Rassurant, le premier responsable de Sonatrach, dans un entretien accordé au magazine d’analyse énergétique, Petroleum Economiste, précise que l’Algérie proposait un ensemble «équilibré» de services et que la tarification n’était qu’un élément parmi tant d’autres. «Comme vous le savez, explique-t-il, un contrat de gaz n’est pas seulement une question de prix.

Il s’agit d’un ensemble de paramètres, comme la sécurité d’approvisionnement à long terme, la flexibilité saisonnière, la flexibilité à court terme et le niveau de paiement que tous nos clients apprécient». Toutefois, dans un contexte énergétique mondial davantage concurrentiel, les termes qui sous-tendent désormais les négociations de ces contrats deviennent de plus en plus flexibles. Et les fournisseurs de gaz, comme l’Algérie, sont poussés à batailler davantage pour préserver leurs parts de marché. A ce sujet, Saïd Beghoul, expert en énergie, soulignait que la compagnie pétrolière nationale a bien signé dernièrement des accords de livraison de gaz avec ses clients européens du fait que des contrats long terme arrivent à expiration. «Même avant le 22 février 2019, les partenaires attendaient impatiemment la nouvelle loi. Aujourd’hui, il n’est que légitime qu’ils attendent leur principal interlocuteur qui tarde à surgir pour des raisons internes. Certains médias, étrangers notamment, ont parfois exagéré les choses», précise-t-il. De son côté, Mourad Preure, président du cabinet Emergy souligne que la baisse de la production pétrolière en Algérie pose la question de la capacité du pays à honorer ses contrats à court et à long termes. Et indique que «les gisements ont besoins aujourd’hui de beaucoup d’effort et de technologie pour retrouver leur rythme de production normale». Plus explicite, il relève : «Nous avons un potentiel indiscutable, mais pendant plus de 15 ans, le développement de l’amont a été ralenti, parce que nous avons touché plusieurs fois la réglementation, ce qui a entraîné une désaffection des compagnies pétrolières pour l’amont algérien», a-t-il souligné, indiquant que «pour toutes ces raisons, notre production traverse un trou d’air dû au manque d’investissement».

A ses yeux «l’Algérie reste un partenaire stratégique en termes d’approvisionnement. Cependant, en 2010, l’Algérie représentait 16% de la demande gazière européenne, aujourd’hui elle représente 8%». Motif ? Selon l’expert, notre part a baissé, en raison de la présence de concurrents très agressifs, notamment le gaz de schiste américain et le Qatar, qui est un concurrent extrêmement agressif et les marchés asiatique, se trouvent aujourd’hui concurrencer par l’Australie et l’Est africain.

