Dans la lucarne : Les malentendus de trop !

Notre sport, dans toutes les disciplines, était en très bonne position, à Rabat (Maroc). Aux Jeux Africains, il avait fini à la quatrième place derrière les intouchables, Egypte, Nigeria et Afrique du sud. On avait réussi à devancer le pays hôte, le Maroc qui avait pourtant pris une sérieuse avance à quelques jours de la fin de la compétition. En soi, il s’agit d’une très bonne réaction prouvant que le sport algérien recèle en son sein de grands champions qui ne demandent qu’à connaitre la notoriété. Il en ressort que beaucoup de travail nous attend pour diminuer au maximum notre retard sur les dites «nations». Hormis l’Egypte, les autres restent accessibles pour nous pour peu qu’on fasse du travail assidu notre «pain quotidien». On ne peut avancer si on oublie notre véritable but, celui qui doit nous mener à la consécration lors des évènements majeurs comme les JM et avant eux les JO de Tokyo en 2020. On ne doit penser qu’à la préparation surtout pour les JM dont la ville d’Oran est l’hôte en 2021. Contrairement à ce que l’on peut penser, cette date est très proche. Certes, sur le plan infrastructurel et avec la réception du complexe sportif d’Oran, on peut affirmer aujourd’hui qu’on est en bonne voie. C’est déjà une très bonne victoire pour les organisateurs et notamment Salim Iles qui a été désigné dernièrement à la tête du Comité d’organisation. Il est clair que ces Jeux méditerranéens ne sont pas une mince affaire, mais une affaire grandiose, gigantesque, puisque l’Etat algérien, par le biais du MJS, a mobilisé la bagatelle de 6.000 milliards de centimes. Vous en convenez qu’il s’agit de beaucoup d’argent. Le MJS demande donc un droit de regard du fait qu’il s’agit de deniers publics qu’il ne faut pas dépenser de droite à gauche. C’est une question élémentaire. Un problème relatif aux prérogatives des uns et des autres est survenu cependant ces derniers jours, même si le problème entre le MJS et le COA ne date pas de ces derniers jours. Toujours est-il, ceux qui suivent de près le sport national sont en train de constater que la mésentente entre les deux parties est en train de «gonfler» pour atteindre on ne sait quelles proportions. Le COA utilise la charte olympique pour plaider sa cause, avançant que c’est sa structure qui s’occupera de la préparation des athlètes d’élite et aussi de l’achat des équipements des différentes sélections. C’est certainement de bonne foi. Le MJS pour sa part insiste «mordicus» que le droit de regard sur les dépenses et leurs opportunités est de son ressort exclusif. Il veut suivre l’argent du contribuable. Certainement, il y a maldonne quelque part expliquant le malentendu entre les deux parties. C’est ce qui est en train de faire naitre des «querelles de plus en apparentes et qui ne font les affaires de personne. Ce qui ne travaille nullement les intérêts du sport algérien surtout que l’invective et autres ont fait leur apparition. Des «dérapages» dont on n’a pas besoin et surtout en cette période dominée par les élections présidentielles. Que la sérénité revienne dans le secteur !

Hamid Gharbi