Fifa/Awards : Zetchi à Milan

Le président de la fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, se rendra aujourd’hui, lundi, à Milan, en Italie, pour assister à la cérémonie des The Best FIFA Football Awards lors d’une grande soirée de gala au Teatro alla Scala de la capitale Lombarde, l’un des hauts lieux de la culture mondiale, a indiqué, samedi, l'instance fédérale sur son site officiel.

Pour rappel, dans la catégorie des entraîneurs, le sélectionneur national Djamel Belmadi a figuré dans le top 10 des meilleurs coachs dans le monde, nominés pour l’année 2019, et ce suite au sacre de l’Algérie à la CAN 2019 en Egypte. Trois finalistes ont été désignés dans huit des onze catégories des The Best FIFA Football Awards, parmi lesquels on citera :

The Best joueur FIFA :

1. Cristiano Ronaldo, Portugal (Juventus)

2. Lionel Messi, Argentine (FC Barcelone)

3. Virgil Van Dijk, Pays-Bas (FC Liverpool)

The Best joueuse FIFA :

1. Lucy Bronze, Angleterre.

2. Alex Morgan, Etats-Unis

3. Megan Rapinoe, Etats-Unis.

The Best entraîneur FIFA :

1. Pep Guardiola, Espagne (Manchester City FC)

2. Jürgen Klopp, Allemagne (FC Liverpool)

3.Mauricio Pochettino, Argentine (Tottenham Hotspur FC).

The Best entraîneur (F) FIFA :

1. Jill Ellis, Etats-Unis

4. Phil Neville, Angleterre

5. Sarina Wiegman, Pays-Bas

D’autres prix sont prévus, comme celui de meilleur gardien et de meilleure gardienne de but, le Prix des supporters et le Prix Puskas.