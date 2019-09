Procès de l’ancien président de l’ES Sétif : Report des verdicts au 6 octobre

Le tribunal et la cour de justice de Sétif ont reporté, dimanche, au 6 octobre prochain, leur verdict dans les deux procès de l'ancien président de l'Entente de Sétif (ESS), Hassan Hammar. L’avocat de M. Hammar, Me Ahmed Chelli, a indiqué à l’APS que la chambre pénale du tribunal de Sétif a opté pour le report du prononcé à l'encontre de son client, placé en détention provisoire depuis juillet dernier, soulignant que la décision de reporter ce verdict à une audience spéciale intervient suite à l'apparition de nouveaux témoins et victimes dans l’affaire de la coopérative immobilière «Oum El- Hayat», dans laquelle est poursuivi M. Hammar.

L’ancien président de l’ES Sétif est poursuivi dans cette affaire, pour «faux et usage de faux et abus de confiance», rappelle-t-on. De son côté, Me Fayçal Henchour, avocat de quelques victimes, a affirmé que la chambre pénale de la cour de justice de Sétif a reporté le verdict du deuxième procès en appel de M. Hammar, condamné en novembre 2017 par contumace dans une autre affaire concernant la même coopérative à cinq ans de prison ferme. «La cour de justice de Sétif a reporté son verdict du fait que Hassan Hammar comparaissait le jour même au tribunal de Sétif», a-t-il expliqué. L'ancien président de l’ESS est poursuivi pour «escroquerie dans l’affaire de la coopérative immobilière Oum El-Hayat créée en 1999 qui avait acquis deux terrains divisés en 84 lots de 400 m2 chacun et 64 lots de 200 m2 chacun».

Selon la partie plaignante, la superficie des lots a été par la suite réduite à 150 m2 et le nombre des bénéficiaires de la coopérative a augmenté à plus de 300. La même source a également indiqué qu'«en 2014, Hassan Hammar a tenté de se soustraire de toute responsabilité en remettant la présidence de la coopérative à une autre personne».