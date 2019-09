Ligue 1 (5e journée) : Le NAHD à la recherche du déclic, l’Entente de l’élan

Pour le compte d’un match avancé de la cinquième journée de Ligue-1, le NAHD recevra cet après-midi, au stade Omar Hammadi à Bologhine, l’entente de Sétif. Suite à un début de saison en deçà des espérances des supporters des deux équipes, les points de la rencontre sont précieux pour poursuivre la phase aller du championnat avec plus de confiance. Le NAHD compte déclencher le déclic face à l’Aigle noir en cherchant sa première victoire de la saison. Chose pas faite lors des quatre matchs précédents, durant lesquels les Rouges et Jaune ont été contraints de recevoir leurs adversaires aux stades 05-Juillet et d’El Harrach. Pour ce match, les protégés d’Arezki Remane devront évoluer à Bologhine, ce qui risque de perturber leurs repaires sur le terrain. Le technicien compte booster ses joueurs, dont beaucoup de nouvelles recrues qui attendent de saisir la chance de prouver leur mérite de porter le maillot or et sang pour se réconcilier avec le public, peu nombreux lors des premiers matchs du championnat. Une victoire essentielle pour le Nasria pour éviter le doute et reconquérir les supporters.

Pour sa part, l’Entente de Sétif arrive à Alger avec l’intention de glaner les trois points de la rencontre afin de confirmer le dernier succès face au Nadjem Chabab Magra sur le score de trois buts à zéro. Suite à un début de saison des plus décevants pour les supporters de l’ESS depuis de longues années, les joueurs de Kheireddine Madoui comptent réussir un bon résultat, élan important pour poursuive l’aventure en Ligue-1 et espérer jouer les premiers rôles.

Kader Bentounès