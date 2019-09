Eliminatoires CHAN-2020, Algérie 0 – Maroc 0 : Rien n’est encore perdu

La montagne a finalement accouché d’une souris. Le derby maghrebin entre l’Algérie et le Maroc, comptant pour la première manche du troisième et dernier tour des éliminatoires du CHAN-2020, s’est soldé par un score vierge.

Les Poulains du techniciens français Batelli n’ont pas réussi à faire la différence face à des Lions de l’Atlas assez solides en défensive. Dans une rencontre, pour le moins terne, aucune des deux sélections n’a brillé. En manque d’inspiration, les coéquipiers de Sayoud, qui n’ont jamais réussi à imposer leur rythme et encore moins leur jeu, se sont surtout distingués par une possession de balle négative au milieu du terrain. De leur coté, les poulains du coach Amoutta ont évolué dans une configuration tactique prudente. Ne voulant en aucun cas prendre de risques inutiles, malgré la qualité technique que renferme cette sélection, les visiteurs ont principalement opéré par des contres, laissant le soin aux locaux de prendre des initiatives. La première occasion notable de cette première confrontation a tardé à venir, le match ayant démarré avec un rythme relativement lent. 11’, Bouguelmouna reprend de la tête le centre de Guecha. Le cuir passe à coté. Deux minutes plus tard, le tir puissant de Guecha contraint le portier Zniti à la parade pour sortir le cuir en corner. La réaction marocaine est intervenue au quart d’heure de jeu. El Haddad force le gardien Gaya à sortir le grand jeu pour repousser sa frappe en corner. La seconde période a été aussi faible techniquement et aussi pauvre en occasions que la précédante. Pratiquement rien à signaler, à l’exception du coup franc de Namssaoui (76’), qui à failli surprendre le portier Algérien.

L’arbitre Botswanais Ondo siffle ainsi la fin de cette première manche sur un score de parité logique (0-0). Un résultat qui fait surtout les affaires des Lions de l’Atlas. Le match retour aura lieu le 18 octobre au Maroc. «Je pense qu’on pouvait marquer au moins un but, même si l’équipe n’a pas vraiment brillé sur le plan offensif. Notamment en première période où mes joueurs se sont procurés deux belles occasions. Durant la seconde période, le Maroc était un peu plus entreprenant. Dans l’ensemble, ce fut une partie assez équilibrée. Le résultat n’est pas aussi catastrophique, nos chances de qualification demeurent intactes. Toutefois, on a besoin de plus de qualité technique sur le plan offensif, pour faire la différence. On doit travailler plus pour mieux préparer cette seconde manche qui intervient dans presque un mois. Il faut néanmoins être rapidement fixé sur le programme du championnat national afin de pouvoir placer des regroupements et tracer notre programme de travail», a déclaré le coach des Verts, visiblement déçu par le résultat de la rencontre.

De son coté, le coach Marocain s’est montré plutôt satisfait de l’issue du match. «Franchement, on appréhendait beaucoup cette confrontation avec l’Algérie. Nous avons bien préparé ce match, face à ce redoutable adversaire. On savait que ça n’allait pas être facile d’affronter cette coriace sélection algérienne. Dans l’ensemble, je suis satisfait du rendement de mes joueurs, même si nous avons subi le jeu en première période. En fin de compte, on s’en sort bien avec ce résultat nul. Le score de cette première manche est intéressant. Cela dit, on n’est pas qualifié pour autant. Il va falloir faire le nécessaire à domicile.

On sait que ça sera un match difficile. On doit bien se préparer pour accueillir cette équipe algérienne, qui ne sera pas facile à manier», a tenu à préciser Amoutta. Pour rappel, le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase finale du championnat d’Afrique des joueurs locaux, prévu en Janvier 2020 au Cameroun.

Redha M.