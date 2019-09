Rencontre nationale sur la santé dans le Sud et les Hauts plateaux : Mettre en œuvre une véritable feuille de route

«Nous avons décidé d’accélérer les préparatifs pour la concrétisation des mesures gouvernementales ayant trait à la prise en charge sanitaire des populations du Sud et des Hauts-Plateaux, en exécution des décisions arrêtées, lors de la réunion du gouvernement tenue le 24 juillet dernier», a précisé le Premier ministre.

Une réforme globale et une profonde révision du système de la santé publique dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux dans l’objectif de conférer une meilleure prise en charge médicale au profit des populations.

C’est ce qu’a plaidé le Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors d’une rencontre nationale traitant de la consolidation de la prise en charge sanitaire dans ces mêmes wilayas, qu’a abrité hier, le Centre international des conférences. Dans son allocution lue en son nom par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, le Premier ministre a mis en relief la nécessité d’établir une nouvelle feuille de route où seront contenues les mesures efficientes à même de combler les manquements et de parer aux obstacles dont souffre encore, a t-il reconnu, le secteur de la Santé dans les régions du Sud et des Hauts--Plateaux. Pour faire face à ce constat peu reluisant, «il y a urgence d’aller vers un changement rapide et méthodique dans ce domaine» a soutenu le Premier ministre, il faut désormais que les populations du Sud et des Hauts-Plateaux puissent accéder à des services de santé de qualité, comme c’est le cas, notamment dans le Nord du pays. C’est là un droit légitime qu’il faudra consacrer sans délai «loin de la politique des slogans creux et des promesses sans lendemain» a-t-il insisté. «Les aspirations pour le changement exprimées par le peuple relèvent, dans leur globalité, de nos missions en tant que responsables en général, et en qualité de professionnels du secteur de la Santé en particulier» dira M. Bedoui. «Des aspirations, poursuit-il, qu’il faudra absolument satisfaire, et seul le travail de terrain est à même de satisfaire de l’efficacité de notre action et de la réalisation de nos objectifs et stratégies».

Concernant les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, il a affirmé qu’en la matière, la politique d’aménagement du territoire vise essentiellement à réduire, autant que faire se peut, les déséquilibres régionaux ainsi que la modernisation et l’amélioration des conditions de vie difficiles des populations de ces grands espaces». Il a annoncé que ces même espaces seront dotés dans un proche avenir d’outils de prospection et de planification en vue de mieux s’adapter à leur évolution des besoins exprimés, y compris dans le domaine de la Santé où il est question, précise-t-il, de promouvoir l’effort engagé dans ce domaine en privilégiant les soins de proximité. En dépit d’une conjoncture financière difficile, le développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux est la priorité des priorités du gouvernement, indique, en outre, le Premier ministre qui rappelle au passage l’abandon définitif du financement non conventionnel. D’où la nécessité, a-t-il expliqué, de rationnaliser les dépenses, y compris celles afférentes aux équipements et de faire des choix ciblés en matière de réalisation de projets.



Révision à la hausse des salaires des spécialistes opérant dans le Sud



Toutefois, au vu de l’urgence ressentie en matière de normalisation, voire de modernisation de la prise en charge sanitaire des populations du Sud et des Hauts-Plateaux, le gouvernement, précise le Premier ministre va adopter une série de mesures se rapportant notamment à la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires, à la promotion des conditions socioprofessionnelles du personnel médical et même une nette revalorisation salariale des médecins spécialistes en sus d’une prime de 7% du montant du salaire de base au profit de tout le personnel médical opérant dans les wilayas du Sud.

Le Premier ministre qui fait part de la création d’une commission interministérielle traitant de tous les aspects liés à la consolidation du système de la santé dans le Sud et les Hauts Plateaux fait part également de la décision de levée du gel de 25 projets de réalisation d’infrastructures sanitaires dans le Sud et les Hauts-Plateaux d’un coût global de 20 milliards de dinars.

A cela s’ajoute la programmation d’une trentaine de projets similaires dans ces régions pour un montant de 19 milliards de DA. Le projet de loi de finances 2020 prévoit quant à a lui la dotation de 198 postes budgétaire pour des formations spécialisées au bénéfice des médecins généralistes.

La promotion des opérations de jumelage entre les hôpitaux du Nord et ceux du Sud et des Haut-Plateaux a été également rappelée par le Premier ministre qui informe de la signature de plus d’une centaine de conventions en ce sens.

M. Bedoui ne manquera pas par ailleurs de rendre un hommage appuyé à l’institution de l’ANP pour l’assistance de qualité qu’elle accorde aux services de la santé dans le Sud et les Hauts Plateaux. Tenue sous l’égide du Premier ministre, la rencontre d’hier traitant de la consolidation de la prise en charge sanitaire des populations du Sud et des Hauts-Plateaux a vu la participation des membres du gouvernement, de parlementaires ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques

Karim Aoudia