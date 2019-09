Oran : deux filets récupérés au large de la réserve de l’île Paloma

Les membres de l'association écologique marine Barbarous ont procédé, vendredi ,à la récupération de deux filets (1 senne et 1 filet maillant), au large de la réserve de l'île Paloma (dans la daïra d'Aïn El- Turk), sur une profondeur de 20 mètres, a-t-on appris, hier à Oran, auprès de l'association. L'association Barbarous avait mobilisé deux bateaux et cinq plongeurs dans une mer très houleuse.

La longueur des deux filets est de 500 mètres piégeant encore des poissons vivants délivrés par les plongeurs de l'association Barbarous, a-t-on précisé.

Connue pour ses activités dans le domaine de la préservation des fonds marins et des plages, en les débarrassant des détritus, l'association avait notamment organisé le nettoyage du port de la pêcherie, de plusieurs plages de la région oranaise et de l'île Plane (ou île Paloma), où elle a par ailleurs restauré le phare et aménagé des panneaux solaires.

Elle contribue également à la sensibilisation écologique, en disposant, au niveau de son siège, d’un un petit centre pédagogique qui explique aux enfants, l'importance de l'écologie marine et pourquoi faut-il préserver l'écosystème de la Méditerranée.