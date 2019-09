Port d’Azeffoun : Nettoyage du fond marin

Des opérations de nettoyage du fond marin au port d’Azeffoun et de tri des déchets à Tigzirt ont été lancées, hier, dans ces deux localités côtières de la wilaya de Tizi Ouzou, pour préserver l’environnent sur la bande littorale, a-t-on appris des organisateurs.

À Azeffoun, le club subaquatique Tizi-Plongée a organisé la troisième édition de l’opération «Port Propre» pour le nettoyage du fond marin du port d’Azeffoun, en collaboration avec le divisionnaire des ports de Tizi Ouzou et la participation d’autres clubs de plongée de Boumerdès et d’Alger, dont Delphine, l’Étoile de mer, Dzira et El-Mordjane, a indiqué à l’APS, le président du club Tizi-Plongée, Ali Haddad. Une soixantaine de volontaires ont participé à cette action, à laquelle ont également pris part des éléments de la Protection civile et de la Marine nationale. Une quantité «énorme» de déchets, notamment plastiques, a été retirée du fond marin, au niveau de la même infrastructure portuaire, a déploré M. Haddad. «Nous avons récupéré un nombre impressionnant de pneus.

Il y avait aussi des bouteilles, des couverts, des chaises, des tapis et même un frigo», a-t-il déploré. La quantité de déchets retirée du fond marin, soit l’équivalent de quatre tracteurs remplis, est moins importante que celle enlevée en 2018, où cinq tracteurs ont été remplis d'objets divers sur le même site, a-t-il relevé. Selon le président du club Tizi- Plongée, cette baisse est le fruit du travail de sensibilisation effectué par son association, en collaboration avec d’autres associations et organismes.

Chaque opération de nettoyage du port est accompagnée par une large campagne d’information et de sensibilisation sur la préservation du milieu marin, a-t-il dit, soulignant que la veille de cette opération (hier, vendredi) son club subaquatique a nettoyé la plage Caroubier d’Azeffoun.

Dans la commune de Tigzirt, c’est l’antenne locale du Commissariat national du littoral qui a initié, en collaboration avec l’université Mouloud- Mammeri de Tizi Ouzou, une action visant à protéger le littoral de la wilaya et à instaurer la culture de préservation de l’environnement chez les habitants, en lançant une opération de tri des déchets, a-t-on appris des initiateurs.

Entrant dans le cadre de la célébration de la Journée méditerranéenne de la côte (qui coïncide avec le 25 septembre de chaque année), cette action a porté sur la mise en place de bacs à ordures pour différentes catégories de déchets au niveau de la cité Zeghdoud, choisie comme site- pilote. Cette initiative sera progressivement généralisée à d’autres quartiers et villages de Tigzirt.