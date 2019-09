Entrepreneuriat technologique : Transfert d’expertise

L'entrepreneuriat technologique est au menu d'une rencontre prévue aujourd’hui à l’École nationale polytechnique d’Oran Maurice-Audin (ENPO-MA), a-t-on appris de la cellule de communication de cet établissement. La séance sera consacrée au projet d’implantation d’un Centre d’entrepreneuriat à vocation technologique (CEVT) à l'ENPO-MA, a-t-on précisé de même source, dans un communiqué parvenu à l'APS. Dans ce cadre, les responsables de l'ENPO-MA accueillent une délégation du Service d’aide aux jeunes entreprises (SAJE) de Montréal (Canada), a-t-on indiqué. La rencontre portera, notamment sur la formalisation de la nouvelle convention de collaboration entre les deux parties pour la réalisation de la deuxième phase du projet d’implantation du CEVT. La coopération entre l'ENPO-MA et le Groupe SAJE remonte à décembre 2015, suite à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur «le transfert d’expertise en formation et gestion entrepreneuriales, et l'appui à la mise en place d’un centre d’entrepreneuriat à vocation technologique». À la faveur de ce partenariat, plusieurs ateliers de formation à l'entrepreneuriat ont été déjà animés au profit des clubs scientifiques de l'ENPO-MA.