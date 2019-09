Tlemcen : Les produits du terroir à l’honneur

Le coup d’envoi de la première édition de la foire des paysans des Parcs nationaux a été donné, hier au site historique «Grand Bassin» de Tlemcen, par les autorités locales, et des responsables centraux et locaux des forêts. Cette manifestation, la première du genre au niveau national, regroupe une soixantaine d’agriculteurs et de paysans des trois Parcs nationaux, à savoir le Parc national de Tlemcen, le Parc national du Djurdjura et celui de Babor-Tababort de Sétif.

Les citoyens, très nombreux à l’ouverture de cette manifestation qui met en exergue tous les efforts des paysans des Parcs nationaux et leurs contributions dans la préservation de la biodiversité, ont apprécié les produits bio présentés, tels les confitures de figue de barbarie, de figues, de pommes, ainsi que divers autres produits apicoles, outre les fromages de chèvre, entièrement fabriqués par une unité du Parc national de Djurdjura. D’autres produits du terroir, tels que la tomate, la grenade, le caroube, en plus des huiles d’olive produites de manière artisanale et des plats comme le «Berkoukes» (gros couscous), le couscous et autres gâteaux du terroir, sont mis en valeur, pour permettre aux visiteurs de prendre connaissance des potentialités existantes chez les riverains des Parcs nationaux. Dans ce sens, la sous-directrice des aires protégées à la Direction générale des forêts, Kabouya Ilhem, a mis l’accent sur l’importance d’une telle foire, une première en Algérie qui met en valeur tous les produits bio de l’agriculture existante dans les parcs nationaux. La mission principale d’un parc national est «la préservation de la biodiversité, et ce type d’agriculture présente dans les Parcs nationaux qui nous aide vraiment dans notre mission», a-t-elle souligné, indiquant que cette première expérience va être renouvelée avec l’ensemble des Parcs nationaux, pour développer davantage ces produits bio et arriver à créer un label «Parcs nationaux».

Cette foire, a-t-elle annoncé, sera suivie par un forum qui se penchera sur plusieurs questions, où les agriculteurs, les associations, ainsi que tous les organismes concernés seront directement impliqués, puisque la préservation de la biodiversité concerne les agriculteurs, les autorités locales et tous les riverains qui sont parties prenantes dans cette mission. L’objectif principal de la foire et du forum est de parvenir à une préservation efficiente et efficace de la biodiversité, a-t-on soutenu.