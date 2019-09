Développement durable : atteindre à terme l’objectif «zéro déchet»

«Trois assises sur l’économe circulaire ont été déjà organisées par le secteur, et seront sanctionnées par une rencontre nationale, début octobre, qui restituera les résultats de ces travaux à travers une feuille de route réalisable, qui intègre la nouvelle vision de l’Algérie en matière de développement durable et de passage du modèle économique linéaire, au modèle circulaire», a expliqué Mme Zerouati à la presse, en marge d’une opération de nettoyage de la plage à Zéralda (Alger). Cette feuille de route traduira en actions concrètes, 292 recommandations élaborées par des experts, des opérateurs privés et publics, des institutions, des élus, les collectivités locales, ainsi que des organisation de la société civile. Elle vise, notamment à améliorer les capacités en matière de recyclage et de valorisation de déchets, tout en créant de l’emploi et de la richesse, afin d’atteindre à terme l’objectif «zéro déchet», a-t-elle soutenu.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke, a annoncé le lancement, début 2020, d’un nouveau programme d’appui au profit de l’Algérie pour promouvoir l’économie circulaire. Il s’agit d’un «projet d’envergure pour aider l’Algérie à mettre en place des dispositifs règlementaires et opérationnels concernant les différents aspects de l’économie circulaire, notamment la gestion des déchets, le tri sélectif et l’efficacité énergétique», a-t-il noté. Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ce nouveau programme et qui toucheront, en particulier, la formation, l’appui à la création de centres d’enfouissement, l’amélioration des dispositifs de collecte et la sensibilisation du public. Élaboré en collaboration avec les ministères de l’Environnement et de l’Industrie, ce programme est financé par l’Union européenne à hauteur de 10 à 15 millions d’euros, selon M. O’Rourke. L’opération de nettoyage, qui a regroupé une centaine de bénévoles à la plage de Khelloufi 1, s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de nettoyage de plage menée par l’Union européenne, à travers ses différents représentations dans le monde, en association avec les Nations unies.



Mme Zerouati au sommet sur le climat à New York



Mme Fatma-Zohra Zerouati prendra part, demain à New York, au «Sommet Action Climat 2019», organisé par l’Organisation des Nations unies (ONU). Ce sommet sera l’occasion, pour le secteur de l’Environnement, d’annoncer le Plan national climat , adopté officiellement par le gouvernement, hier, dans le cadre des engagements de l’Algérie pour la lutte contre les changements climatiques sur son territoire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Basé sur 155 actions, le PNC comporte 76 projets de propositions pour l’élimination des gaz à effet de serre, 63 pour l’adaptation aux changements climatiques et 16 autres pour le renforcement des capacités nationales et la consolidation de la gouvernance. Ces efforts sont à même d’appuyer le dossier de l’Algérie en vue d’obtenir une aide financière pour la mise en œuvre de ces ambitieuses mesures en matière de lutte contre les changements climatiques, comme prévu dans les Accords de Paris et de Copenhague. Mme Zerouati mettra en avant, lors de cette rencontre, les réalisations de l’Algérie et les mesures pratiques prises afin de réduire les émissions de gaz et renforcer les capacités d’adaptation aux changements climatiques. Par ailleurs, la ministre aura, lors de ce sommet, des entretiens bilatéraux avec ses homologues des plusieurs pays.

Le Sommet Action Climat 2019 a pour but de renforcer les ambitions mondiales, atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et encourager les actions visant à maintenir l’augmentation de température mondiale en dessous de 2 C, voire de 1,5 C, comme le recommandent les données scientifiques les plus récentes. Ce sommet constitue, par ailleurs, un rendez-vous de grande envergure pour les pays proposant des projets réalistes et concrets destinés à améliorer leurs contributions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45%, au cours des dix prochaines années, et d’atteindre l’objectif «zéro émission» à l’horizon 2050. En matière d’énergies renouvelables, le sommet vise à développer des solutions ambitieuses dans les domaines de la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les infrastructures et villes durables et résilientes, l’agriculture et gestion durable des forêts et océans, la résilience et l’adaptation aux effets des changements climatiques. De surcroît, cette rencontre sera également axée sur la cohérence entre les flux financiers publics/privés et la mise en place de plans d’action à court et à long termes, pour lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. À noter que le Sommet Action Climat 2019 sera rehaussé par la présence de chefs d’État et de gouvernement, de ministres, d’une élite de directeurs exécutifs à la tête d’entreprises leaders dans le secteur privé, ainsi que de membres de la société civile.