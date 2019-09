74e session ordinaire de l’AG de l’ONU : M. Boukadoum à New York

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dirigera la délégation algérienne qui prendra part aux travaux de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Placée sous le thème "Dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre les changements climatiques et l'inclusion", cette session annuelle abordera les nombreuses questions internationales inscrites à son ordre du jour portant sur la paix et la sécurité, le droit international ainsi que le développement. Outre sa participation au débat général, le ministre représentera l'Algérie au Forum mondial de lutte contre le terrorisme, au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, au Sommet de l'action pour le climat, à la réunion de haut niveau pour la couverture sanitaire universelle et au dialogue de haut niveau sur le financement de développement. M. Boukadoum coprésidera, également, deux réunions thématiques de haut niveau portant sur le Mali et la 11e Conférence visant à faciliter l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le chef de la diplomatie algérienne participera, en outre, à plusieurs réunions ministérielles de coordination prévues dans le cadre des groupements et organisations dont l'Algérie fait partie, comme le Mouvement des pays non alignés, l'Organisation de la coopération islamique, le Groupe des 77 et la Chine, et de la Ligue des Etats arabes. M. Boukadoum aura, d'autre part, des entretiens bilatéraux avec M. Tijjani Muhammed-Bande, président de l'Assemblée générale et M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'avec de nombreux chefs de délégation de pays partenaires sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun.