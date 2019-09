CNAS : Sensibilisation des étudiants

Une campagne de sensibilisation sera lancée aujourd’hui au niveau des universités d'Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs droits et obligations vis-à-vis de la Caisse nationale d’assurance sociale et de leur permettre d'obtenir la carte Chiffa directement à l'université. Le programme de cette campagne, organisée pour la deuxième fois consécutive, et qui s'étalera du 22 au 26 septembre, touchera l'université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar, l'université d'Alger2 de Bouzareah et l’université d'Alger 1 (la Fac centrale et de médecine). Les cadres de la CNAS -Agence d'Alger- donneront aux étudiants les informations concernant l'affiliation, le dossier à fournir et les différents avantages offerts. Cette manifestation permettra aux étudiants de ces universités, qui n'ont pas retiré leurs cartes chiffa au niveau des centres de la CNAS durant l'année universitaire précédente, de le faire directement au niveau de l'université. Concernant les nouveaux bacheliers (rentrée universitaire 2019/2020), il a été procédé à l'élaboration des dossiers à leur profit pour leur permettre de bénéficier d'une carte Chiffa dans les plus brefs délais. Des dépliants seront distribués aux étudiants qui recevront des explications exhaustives sur leurs droits et obligations vis-à-vis de la CNAS. L'Agence CNAS d'Alger, qui compte plus de 152.098 étudiants affiliés, avait distribué durant les précédentes campagnes plus de 3.380 cartes Chiffa au niveau des différentes universités d'Alger. Plus de 37.890 cartes Chiffa établies à des étudiants au titre de l'année universitaire précédente sont toujours en attente de retrait au niveau des différents centres de la CNAS, a rappelé la même source, faisant état d'un appel adressé par la CNAS-Agence d'Alger aux étudiants les invitant à se rapprocher des centres de paiement pour retirer leurs cartes.