Session ordinaire du comité central du FLN : Une nouvelle feuille de route

Se redéployer sur la scène politique suivant un nouveau sursaut qui tranche avec une ligne de conduite sévèrement décriée depuis l’avènement du 22 février, c’est bien là que réside l’objectif principal du FLN qui réunit aujourd’hui à Alger son comité central pour une première session ordinaire présidée par le nouveau secrétaire général Mohamed Djemai. Ce dernier qui a présidé hier une rencontre des mouhafedhs et des présidents des commissions transitoires du parti s’est longuement attardé dans son allocution sur le contexte dans lequel intervient cette session. À ce propos, il a estimé que le retard pris dans la convocation d’une réunion de cette instance suprême entre deux congrès résulte de la mauvaise gestion des ex-responsables du FLNET qui n’ont pas respecté le cadre légal de son fonctionnement. Djemai fustige aussi ses prédécesseurs à la tête du parti qu’il a accusé de bafouer les droits des militants sincères et dévoués. Dans une tentative de dédouaner sa formation qui a servi pendant une vingtaine d’années de principal support au régime déchu, il ira même jusqu’à présenter le FLN comme étant victime des « mauvais choix» qu’il a pourtant fièrement assumés sous la présidence de Bouteflika. Il soutient aussi que même si sa formation a été largement représentée dans les gouvernements successifs désignés par l’ex -président de la République, elle est toutefois restée « à l’écart des centres de décision» .«Le FLN que toute le monde critique aujourd’hui n’a pas été seul à gouverner le pays, il y a avait avec nous d’autres partenaires» poursuit l’intervenant, rappelant qu’en dépit de moult tentatives visant à briser cette formation, celle-ci dispose d’une capacité de résilience pour préserver sa pérennité. Selon Mohamed Djemai, le FLN a toujours assumé ses responsabilités au service de l’Algérie, sa sécurité et sa stabilité. Il soutient ainsi que les manœuvres pour déstabiliser le doyen des partis et prendre sa place sont toutes vouées à l’échec dans la mesure où «le dernier mot appartient au peuple». C’est aussi dans la même logique d’assurer la continuité du parti que le FLN a jugé utile de concéder à d’autres le poste du président de l’Assemblée nationale après le retrait de Mouad Bouchareb, ajoutera le SG du parti. Pour Mohamed Djemai, la réunion, aujourd’hui, du comité central devra accélérer le processus de restructuration interne déjà engagé à tous les niveaux, mais aussi la fin d’une époque et l’ouverture d’une nouvelle ère qui tranche définitivement avec «les pratiques antidémocratiques d’ anciens responsables du FLN». Il ajoutera qu’en raison des ces pratiques décevantes, de nombreux militants de la base ne font plus confiance aux structures dirigeantes du parti.

«Le FLN n’est la propriété personnelle de personne» a-t-il soutenu. Il annoncera «une nouvelle feuille de route politique qui sera élaborée à l’occasion de la réunion du comté central». Cette feuille de route aura pour objectif de contribuer au succès du dialogue national en vue de solutionner la crise politique que vit le pays depuis maintenant cinq mois. À ce propos, Mohamed Djemai a rendu un vibrant hommage à l’institution de la présidence de la République ainsi qu’au haut commandement de l’Armée nationale qui n’ont eu de cesse de réitérer leur appel au dialogue inclusif et sincère pour aboutir à une solution dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution. Il a aussi salué les revendications légitimes exprimées par le peuple algérien dans les manifestations pacifiques qui ont barré la route, dit-il «à ceux qui voulaient voir l’Algérie sombrer dans le chaos». S’affirmant en tant que responsable rassembleur et disponible à ne ménager aucun effort pour une meilleur cohésion des rangs du parti, Mohamed Djemai a insisté par ailleurs sur la nécessité de mieux valoriser les jeunes militants du FLN en faveur desquels un conseil national sera créée prochainement sous forme de nouvelle instance interne

Karim Aoudia