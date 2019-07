Talaie El-Houriyet : Favorable à l’initiative du FCPC

Le président du parti Talaie El-Houriyet, Ali Benflis a affirmé, hier, avoir accueilli, favorablement, l’initiative proposée par le Forum civil pour le changement (FCPC) à l’effet d’engager un dialogue national devant conduire à des solutions consensuelles pour faire sortir le pays de la crise qu’il traverse. Invité du forum du quotidien «El Wassat», M. Benflis a évoqué les différentes initiatives marquant la scène politique, notamment celles proposées par le FCPC, se disant «satisfait personnellement de cette proposition constructive et responsable, qui intervient à point nommé pour conférer un caractère pratique et fonctionnel aux préparatifs à prendre pour le lancement effectif d’un dialogue national». Cette initiative qui propose une liste de personnalités nationales pour mener la médiation et le dialogue «est empreinte de courage politique et moral à une époque marquée par les procès d’intention, les remises en cause et les accusations de trahison», a estimé M. Benflis. Les personnalités proposées se distinguent par «un parcours riche et des compétences avérées reconnues au niveau national», a-t-il dit, soutenant que ces atouts «font de ces personnalités des êtres dignes de confiance et hautement crédibles». Pour le président de Talaie El Houriyet, ces personnalités «ont été un véritable soutien pour la révolution démocratique pacifique, ce qui est à même de garantir qu’elles mettront le dialogue national dans son cadre naturel, à savoir la satisfaction des revendications et des aspirations populaires justes et légitimes». Il a rappelé, à ce propos, le message du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, adressé à la nation le 3 juillet dernier, notamment en ce qui a trait à l’engagement des institutions en place à confier la gestion du dialogue national à un panel de personnalités nationales indépendantes et crédibles et favorables à la revendication portant création d’une autorité chargée de mener le processus électoral. En parallèle, le président de Talaie El Houriyet a affirmé que «cette base de lancement n’est pas suffisante à elle seule», d’autant que le processus du dialogue national «a grand besoin de l’assainissement du climat, du rétablissement de la confiance et de la dissipation de toute forme de scepticisme». Selon le même responsable, cette démarche verra le jour «après la mise en place de procédures et mesures d’apaisement consistant à libérer les détenus de la révolution démocratique pacifique, à mettre fin aux intimidations exercées à leur encontre, à respecter les droits de manifester, d’opinion et d’expression, à autoriser les militants politiques à assister aux rencontres et aux réunions pour débattre de la situation du pays et à ouvrir les champs audiovisuel et politique». «Le dialogue national est plus qu’une option, il est un impératif vital où réside l’intérêt suprême du pays», a-t-il soutenu. «L’organisation de l’élection présidentielle en cette conjoncture ne peut réussir qu’après la démission du gouvernement, sinon le dialogue évoquera inévitablement cette question», a-t-il ajouté.